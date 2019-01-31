Kürdistan İslami Birliği Partisi Muhalefette Kalacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan İslami Birliği Partisi, yeni hükümette yer almak istemediğini ve muhalefet kararından geri adım atmayacaklarını açıkladı.

IKBY'de geçen yıl Eylül ayında yapılan genel seçimlerin galibi olan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde muhalif Kürdistan İslami Birliği Partisi yetkilileri ile toplandı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kürdistan İslami Birliği Yürütme Kurulu Üyesi Halil İbrahim, partisinin muhalefete devam edeceğini söyledi. Yeni hükümette yer almak istemediklerini belirten İbrahim, aldıkları muhalefet kararından geri adım atmayacaklarını ve yeni hükümetin çalışmalarını takip edeceklerini kaydetti. Vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla bütün siyasi taraflarla iyi ilişkilerini devam ettireceklerini söyleyen İbrahim, yeni hükümeti eleştireceklerini belirtti.

Seçimleri kazandıktan sonra güçlü ve geniş tabanlı bir hükümet kurmak için çalışacağını vurgulayan KDP'nin hükümet kurma çalışmaları kapsamında Kürdistan Komünist Partisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor. KDP, daha önce Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Değişim Hareketi (Goran) ile de görüşmüştü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 45 sandalye kazanarak seçimin galibi olurken, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği 21 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu. Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilerken, Kürdistan İslami Birliği ise 7 sandalye kazanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA