Kurdan kaynaklı fiyat artışının önüne geçmek için ekipler denetimi başlattı

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kurdan kaynaklı fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetim yapıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler usulsüz fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Son dönemde kur artışından kaynaklı haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri özellikle marketlerde gıda ürünlerine yoğunlaştı. Vatandaşlardan gelen ihbarları da göz önüne alan ekipler marketlerdeki etiketleri tek tek kontrol ederek faturaları ile karşılaştırdı. Fiyat etiketlerin bulunup bulunmadığı, eski ve yeni fiyatların durumu ve raflardaki ürünlerin kasa fiyatları ile uyuşup uyuşmadığının kontrollerinin yapıldığı denetimlerde en son ne zaman fiyat artışı yapıldığı da tespit ediliyor.

Ürün gramajları kontrol ediliyor

3 Ekim 2018 itibari ile kullanılması zorunlu hale gelen yerli üretim logolarının da kullanılıp kullanılmadığının incelendiği denetimlerde ürünlerin gramajları da kontrol ediliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri usulsüzlük tespit etmesi halinde tutanak tutarak konuyu Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderecek. - DENİZLİ