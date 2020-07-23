Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün sürecek? Dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı 2020 senesi içerisinde ne zaman hangi gün olacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek detaylarını haberimizde aktaralım.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere dinimizde 2 bayram vardır. Ramazan Bayramı 2 ay önce idi ve Kurban Bayramı'na ise çok az kalmış durumda. Kurban Bayramı 4 gündür, haliyle 4 gün tatil olacaktır. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma'ya denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılı Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi günü ise sona erecektir. Kurban Bayramı Arife günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacaktır. Ayrıca Kurban Bayramı'nın 1. gecesi 30 Temmuz perşembeyi 31 Temmuz cumaya bağlayan gecedir.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHLERDE OLACAK?

Kurban bayramı 4 gün sürecektir. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü olacak ve 4. gün 3 Ağustos Pazartesiye kadar devam edecektir. Yani Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri Kurban Bayramı tatili olacaktır.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefe günü : 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü : 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. günü : 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü : 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. günü : 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı 4 gün olacağı için tatil de 4 gün sürecektir. Kurban Bayramı tatili 31 Temmuz Cuma'dan başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi'ye kadar devam edecektir. Bu günler arasındaki tüm günler (Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri) resmi tatildir.