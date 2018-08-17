Kurban Bayramı'nda Beslenme Uyarısı

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla beslenme uyarısında bulundu.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, kurban kesiminin, gerekli dini hükümlere uygun, hijyenik hale getirilmiş, sağlıklı çevre koşullarında gerçekleştirilmesinin önem arz ettiğini belirterek, gerek kurban kesiminden önce, gerek hayvanların kesilmesi, etin nakli, muhafazası esnasında, gerekse pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi. Kurban Bayramı'nda tatlı tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığını aktaran Yavuz, özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Yavuz, "Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır." ifadesini kullandı.