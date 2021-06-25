Kurban bağışları Afrika'daki yetimlere ulaşıyor

Türkiye'den gönderilecek Kurban bağışları Afrika'daki mülteci kamplarında kalan yetimlere ulaştırılacak.

Türkiye'den gönderilecek Kurban bağışları Afrika'daki mülteci kamplarında kalan yetimlere ulaştırılacak.

Kurban Bayramı yaklaşıyor, ihtiyaç sahiplerine yardımlar artıyor. İhlas Vakfı Türkiye'de toplanacak Kurban bağılarını Afrika'daki mülteci kamplarına, yetimhanelere ve şehir merkezlerine uzak olan köylere ulaştıracağını duyurdu. Vakıftan verilen bilgilere göre bağış için yapılacaklar şöyle sıralandı:

"Web sitesinde bağış bölümünden, Kurbanın ibadetimize uygun olarak kesilmesi için vekaletinizi verin. İletişim bilgilerinizi doldurun. Havale veya Kredi Kartına 4 taksit imkanıyla bağışınızı tamamlayın."

Vakıf, vekalet edilen kurbanların kesim videosuyla birlikte hayırsevere gönderileceğini belirterek, "Vakfımıza kurban vekaleti veren vatandaşlarımız hayırlı hizmetlerimize ortak olmakta ve ilim yayma sevabına kavuşmaktadır. Ülkemizin geleceği temiz gençlerimizin eğitimine destek vermekle de milli bir vazife yapmış olmaktadırlar" açıklamasını yaptı.

Ayrıca açıklamada 0212 451 49 00 'nolu telefon numarasından da vekalet ve ödeme işlemlerinin yapılabildiği bildirildi.

Paylaşılan bilgi metninde şu ifadeler yer aldı:

"Vekaleten kurban bağışı sizin adınıza, kurban olma şartlarını taşıyan hayvanların yine İslami usul ve kaideler dikkate alınmak sureti ile kesilmesini ifade etmektedir. Yazılı ya da sözlü olarak vereceğiniz vekaletle sayfamız üzerinden yapacağınız bağışlar da sizlerin şahsi iradeniz olması hasebi ile vekalet kabul edilmektedir. Bu şekilde kesilen kurban ihtiyaç sahibi ailelere ve bölgelere tarafımızca ulaştırılmakta ve kesim sonrası videolar sizlere gönderilmektedir.

Vakfımız düzenlemiş olduğu yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar ile kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeye vesile olmaktadır. Kurban bayramlarında yollarımızı bekleyen pek çok kardeşimiz olduğunu bilinci ile en ücra noktalardaki aileleri mutlu etmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Fakir ve muhtaç durumda olan Müslüman ülkelere yapılan bağışların yanında gönül coğrafyamızda var olan kardeşlerimize de hayırları ulaştırıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı