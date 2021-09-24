Kuraş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı

ELAZIĞ (İHA) - Kuraş Türkiye Şampiyonası, 51 ilden 449 sporcunun katılımıyla Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Gelişmekte Olan Spor Federasyonları tarafından organize edilen Kuraş Türkiye Şampiyonası Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı. 26 Eylüle kadar devam edecek olan organizasyona 51 ilden toplam 449 sporcu katıldı. Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlenen açılış törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet ile Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kuraş Türkiye Şampiyonasında davetlileri Elazığ'da misafir etmekten dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi. Vali Yırık, "Çok kıymetli sporcularımız, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, değerli hemşerilerim, Kuraş Federasyonu Asbaşkanı Bünyamin ER bugün burada Kuraş Şampiyonasında sizleri Elazığ olarak misafir ediyor olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Spor hiç kuşku yok ki sosyalleşme aracıdır. Sporu yaparken sizi insanlar daha çok tanıyacak, siz daha çok arkadaşınızı tanıyacaksınız, sizler spor yaptığınız sürece sağlığınız daha iyi olacaktır. Gelecekte bu sayede eğitim öğretim hayatınızda da daha başarılı olacaksınız. Bundan zerre kadar kuşkunuz olmasın. Hepiniz zeki, çalışkan başarılı öğrenciler ve sporcularsınız. Ben sizleri muhabbetle kucaklıyorum. Elazığ'ımız güzellikleriyle muhabbetiyle sevgisini misafirperverliğini burada olduğunuz sürece doyasıya yaşayacaksınız. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Açılış töreninde değerlendirmelerde bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü, Abdulsamet Eren ise, "Gelişmekte Olan Spor Federasyonları içinde kuraş sporunda özellikle geçtiğimiz aylarda Karaman'da yapılan müsabakalarda üç tane Türkiye derecesi çıkarmıştık. Kuraş sporunda bundan sonraki süreçte, şahsım ve kurumum olmak üzere başta valimin destekleriyle, inşallah çok daha iyi yerlere gelecektir. Devam müsabakaların hem sporcularımıza hem de Kuraş Federasyonuna, sağlık ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ