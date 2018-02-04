Kumar Oynatan İş Yerine Baskın
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Kumar Oynatan İş Yerine Baskın

Mardin Midyat ilçesinde kumar oynatan iş yerine baskın düzenlendi.

Kumar Oynatan İş Yerine Baskın

Mardin Midyat ilçesinde kumar oynatan iş yerine baskın düzenlendi. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Midyat ilçesinde yasadışı bahis oynatılan bir yerin ihbarının alınması üzerine Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan baskında, 3 adet kumar makinesi olduğu tespit edilen makinelere el konuldu.

İş yeri sahibi ve kumar oynayan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MARDİN

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