Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'den 'harcama limiti sapma oranı' açıklaması

18.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:58

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, kulüplerinin harcama limiti sapma oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a düşürülmesiyle ilgili kulüp başkanlarıyla görüşeceğini ve bunları Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ileteceğini söyledi.



Kulüplerin harcama limiti sapma oranının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması kararının bir önceki Kulüpler Birliği Vakfı döneminde kulüplerin isteği doğrultusunda alındığını hatırlatan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, daha önce görüşülmüş olmasından dolayı buna destek verdiğini söyledi.



Oranın yüzde 40'a yükseltilmesinin ardından birçok kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdiğini ifade eden Başkan Sepil, "Ben bu eleştirilerin haksız olduğuna inanıyorum. Oranın artırılmasının kamuoyunda bir takım kulüplere yardımcı olmak amaçlı çıkmış bir karar havası uyandırdı. Bazı kulüp başkanları bu konuda açıklamalarda bulundu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün bir öneri sundu, ben de bu öneriye katılıyorum. Gümüşdağ'ın açıklamalarının ardından birçok kulüp başkanı beni aradı. Onlar da imza vermeye hazır olduklarını söyledi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak müracaat olması halinde harcama limiti sapma oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a indirilmesi konusunda olumlu görüş vereceğim" dedi.



Sepil, kulüp başkanlarının hepsiyle görüştükten sonra oranın 40'tan 30'a indirilmesi hakkında istekleri toplayıp, bunları TFF'ye ileteceğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA