Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 9 günlük bayram tatili açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı tatiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bayram tatilinin dokuz gün veya beş gün olması bir şeyi değiştirmiyor, çünkü birçok yer dolu" dedi.

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'daki 17'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışına katıldı. Festival açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, "Burada öncelikli amacımız Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az iki kez organizasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da Eylül'de ihalesini tamamlayıp söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz" dedi.

50 milyonluk hedefi aştık

Kurban Bayramı tatilinin Dokuz gün veya Beş gün olması bir şeyi fark ettirmeyeceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Dokuz gün olması, Beş gün olması bir şey değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu. Turist sayısında çok ciddi artış var. Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artış karşılayacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki hedefimiz, 2023'e koyduğumuz iddialı hedefimiz var, biliyorsunuz 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak, bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız."

Bodrum'u Uluslararası marka yapmak istiyoruz

Bodrum'un Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bodrum'un yapılaşmasından kaynaklanan, 2-3 ayla sınırlanan turizm potansiyeli var, ilk hedefimiz sezonu uzatmak ve ikinci hedefimiz 12 ay olması. Kaliteli personelin yetişmesini sağlıyorsunuz, yetişmiş kaliteli personelin de sektörde kalarak başka bir sektöre geçmesini engellemiş oluyorsunuz. Bodrum bizim gözbebeğimiz, çok önemli bir markamız ama yerelde çok önemli markamız. Biz onu uluslararası bir marka yapmak istiyoruz. Hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. 2-3 aylık bir sezonla kısıtlı değil, 8 aylık, 12 aylık sezona yayılmış bir Bodrum görmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA