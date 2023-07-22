Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünün usta öğreticileri tarafından, asırlık 'kök boyama' geleneği sürdürülüyor. Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyü'nde yer alan yaşam merkezinde asırlık olan 'Geleneksel Kök Boyama' yapılıyor. Yüksekova Halk Eğitim merkezinde Usta öğretici olarak görev yapan Arife Gemicioğlu tarafından yünlerin farklı işlemlerden geçirerek boyaması yapılıyor. Yıllardır Hakkari ve ilçelerinde kültüre dayalı yün boyatma işlemleri, halk eğitim merkezi çalışanları sayesinde yeniden gün yüzüne çıktı. Konuya ilişkin konuşan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Günümüzde koyun kırpma sonrası hayvan yünlerinin yakıldığını ifade eden Canan, 'Yünlerin yakılmadan tekrardan ekonomiye kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarımızla olan iletişimlerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu konuda gerekli mercilere projelerimizi sunacağız' dedi. Usta Öğretici Arife Gemicioğlu ise koyun yünlerine renk vermek için bitkilerin kökünden, kabuğundan, dalından, sapından, yaprağından, meyvesinden ve çiçeklerinden faydalandıklarını belirterek, 'Topladığımız malzemeyi tencerenin içinde kaynatıyoruz. Sonra iplerimizi içine koyuyoruz. Belli bir süre sonra ipleri tencerenin içinden çıkarıp kurutmak için ayrı alana asıyoruz. Saha sonra bu ipleri, yöremize ait kilimlerin dokumasında kullanıyoruz' diye konuştu.

Yüksekova'da asırlık 'kök boyama' geleneği sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünün usta öğreticileri tarafından, asırlık 'kök boyama' geleneği sürdürülüyor.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyü'nde yer alan yaşam merkezinde asırlık olan "Geleneksel Kök Boyama" yapılıyor. Yüksekova Halk Eğitim merkezinde Usta öğretici olarak görev yapan Arife Gemicioğlu tarafından yünlerin farklı işlemlerden geçirerek boyaması yapılıyor. Yıllardır Hakkari ve ilçelerinde kültüre dayalı yün boyatma işlemleri, halk eğitim merkezi çalışanları sayesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

Konuya ilişkin konuşan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Günümüzde koyun kırpma sonrası hayvan yünlerinin yakıldığını ifade eden Canan, "Yünlerin yakılmadan tekrardan ekonomiye kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarımızla olan iletişimlerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu konuda gerekli mercilere projelerimizi sunacağız" dedi.

Usta Öğretici Arife Gemicioğlu ise koyun yünlerine renk vermek için bitkilerin kökünden, kabuğundan, dalından, sapından, yaprağından, meyvesinden ve çiçeklerinden faydalandıklarını belirterek, "Topladığımız malzemeyi tencerenin içinde kaynatıyoruz. Sonra iplerimizi içine koyuyoruz. Belli bir süre sonra ipleri tencerenin içinden çıkarıp kurutmak için ayrı alana asıyoruz. Saha sonra bu ipleri, yöremize ait kilimlerin dokumasında kullanıyoruz" diye konuştu.