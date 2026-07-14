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Yozgat'ta 15 Temmuz Ruhu Karakucak Güreşleriyle Yaşatıldı

Yozgat'ta 15 Temmuz Ruhu Karakucak Güreşleriyle Yaşatıldı
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Yozgat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen anlamlı bir spor ve kültür organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Yozgat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen anlamlı bir spor ve kültür organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yozgat Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 'Karakucak Güreşleri', milli birlik ruhunu er meydanına taşıdı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in himayelerinde gerçekleştirilen etkinlik, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda izleyicilerle buluşturuldu. Milli birliğin ve kahramanlığın simgesi olan 15 Temmuz'un yıl dönümü anısına düzenlenecek müsabakalarda başarılı pehlivanlar kol bağlayarak er meydanında kıyasıya mücadele etti.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, programda yaptığı konuşmada, "Yarın 15 Temmuz. Devletimize, milletimize, istiklalimize ve istikbalimize kast eden hain FETO darbe girişiminin göğsü iman dolu aziz milletimiz tarafından kahramanca bertaraf edilişinin yıl dönümü. Bizler, o destansı direnişin ruhunu şimdiden meydanlara taşımak, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, demokrasi nöbetlerimizin ateşini harlamak için bugünden Yozgat'ımızın kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle vatan uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi.

Geleneksel spor dalı olan karakucak güreşlerinin heyecanına, Türk halk ozanlığı geleneğinin temsilcilerinden Aşık Sefai, eşlik etti. Halk oyunu gösterilerinin ardından program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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