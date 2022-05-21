Yalovalı dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu - Haberler

Yalova'da iki profesyonel dağcı, yüksekliği 100 metreyi bulan kayalığa hamak kurarak kamp yaptı.

Yusuf İşsever ile arkadaşı Ezgi Dağlıyan, dağlık alanlarda adrenalini yüksek aktiviteler yapıyor.

İple tırmanış yapan, mağaralara inen iki arkadaş, bu anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Merkeze bağlı Safran köyünde 100 metre yükseklikteki dik kayalığa tırmanan İşsever ile Dağlıyan, burada birer hamak kurdu.

İşsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağcılık kurallarının gerektirdiği emniyet önlemlerini aldıklarını ve faaliyeti sorunsuz tamamladıklarını ifade etti.