Yalova'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Yalova'da 38. Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yalova Valisi Hülya Kaya, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Çam, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, il müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Atatürk İlkokulu önünden başlayan yürüyüş gerçekleştirildi.

Mehter takımının eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından katılımcılar, stantları ziyaret edip fotoğraf sergisini gezdi.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kutlamada konuşan Vali Kaya, köklü tarihin ve kültürün en önemli unsurlarından biri olan Ahilik Haftası'nı ve geleneğini yaşatmak, onun değerlerini hatırlatmak üzere bir arada olduklarını ifade etti.

Ahiliğin sadece bir esnaf teşkilatı olmadığını anlatan Kaya, "Ahilik aynı zamanda dürüstlük, dayanışma ve kardeşliğin de timsali olan bir hayat felsefesidir. Dolayısıyla Anadolu'nun kapılarının bize açıldığı günden bugüne kadar aslında bu gelenek üzerine inşa ettiğimiz şehirlerimiz, esnaf teşkilatımız ve bir yaşayış biçimimiz var." diye konuştu.

Vali Kaya ve protokol üyelerinin demir dövmesinin ardından "yılın ahisi" seçilen çiçek üreticisi Hayal Güçlü için şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Programa, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve diğer ilgililer de katıldı.