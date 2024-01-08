Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakın, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Başkan Çakın, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" adlı karesini oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçen Çakın, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" karesini tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, her yıl olduğu gibi seçim yapmakta zorlandıklarını belirten Çakın, şunları kaydetti:

"Bu sene 6 Şubat'taki depremler ve Gazze'de yaşananların ayrı bir başlıkta görülmesi doğru bir karar. Bizleri de memnun etti. Gerçekten dünyanın gözü önünde Filistin'de yaşananlar ve 11 vilayetimizi etkileyen deprem, Anadolu Ajansı karelerine net bir şekilde yansımış. Bundan dolayı da tebrik ediyorum kendilerini. Hafızalarımızda kalan, etkileyici fotoğraflardan birer tanesini seçtik. Bu çalışmada emeği geçen Anadolu Ajansının tüm yetkilileri ve bu güzel fotoğrafları çekenleri tebrik ediyorum."