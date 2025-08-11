Türkiye Kültür Yolu Festivali Nevşehir'de Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Nevşehir'de 2-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 400 etkinlikle sona erdi. Festival, Bayhan'ın konseriyle noktalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 8'inci ayağının yapıldığı Nevşehir'deki festival tamamlandı.

Nevşehir'de 2-10 Ağustos tarihleri arasında 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinliğin düzenlendiği festival, şarkıcı Bayhan'ın konseriyle sona erdi.

Göreme Festival Alanı'nda verdiği konserle hayranlarına müzik ziyafeti sunan Bayhan'a, dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl üçüncü kez Nevşehir'de düzenlenen festivalin kent ekonomisine katkı sağladığı kaydedildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir sonraki noktasının ise 16-24 Ağustos tarihleri arasında Erzurum olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat
