Türkiye Kültür Yolu Festivali, 9 bin 645 etkinliğe ev sahipliği yaptı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 9 bin 645 etkinliği 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca 9 bin 645 etkinlik, 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturuldu. Yıl boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışması, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu. Etkinlik çeşitliliği nitelik bakımından da festivalin uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmesini sağladı.

2026'DA 26 ŞEHİRDE OLACAK

Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, kent ekonomilerine ciddi bir ivme kazandırırken şehirlerin turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir çarpan etkisi oluşturdu. Festival, gelecek yıl çok daha geniş bir coğrafyada devam edecek. Bakanlık, 2026'da festivalin 26 şehre ulaşacağını duyurarak hem kapsamı hem de sanat çeşitliliğini daha da büyütecek yeni bir dönemin işaretini verdi.