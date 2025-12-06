Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 9 bin 645 etkinliğe ev sahipliği yaptı

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 9 bin 645 etkinliğe ev sahipliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 9 bin 645 etkinlikte 50 bin 400 sanatçıyı ağırladı. Festival, şehirlerin kültürel ve ekonomik hareketliliğine katkı sağlarken, 2026'da 26 şehre genişleyeceği duyuruldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 9 bin 645 etkinliği 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca 9 bin 645 etkinlik, 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturuldu. Yıl boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışması, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu. Etkinlik çeşitliliği nitelik bakımından da festivalin uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmesini sağladı.

2026'DA 26 ŞEHİRDE OLACAK

Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, kent ekonomilerine ciddi bir ivme kazandırırken şehirlerin turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir çarpan etkisi oluşturdu. Festival, gelecek yıl çok daha geniş bir coğrafyada devam edecek. Bakanlık, 2026'da festivalin 26 şehre ulaşacağını duyurarak hem kapsamı hem de sanat çeşitliliğini daha da büyütecek yeni bir dönemin işaretini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
77 yaşındaki adam eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Vahşet evi! Yaşlı adamın işlediği cinayetin her detayı kan dondurdu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler
Cehennem Deresi'nin altında heyecanlandıran keşif! Mihrap, küpler ve sır dolu mezar bulundu

Heyecanlandıran keşif! Mihrap, küpler ve sır dolu mezar bulundu
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
'Allah' isimli kullanıcı ezan sesinin telifini aldı iddiası

Videosunda ezan sesi duyulanlar gelen bildirimle şoke oldu
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.