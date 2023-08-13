Türkiye-Endonezya Kültür Haftası Cakarta'da Kutlanıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "Türkiye-Endonezya Kültür Haftası", Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor.

YEE'nin yazılı açıklamasına göre, Cakarta YEE'nin Endonezya'nın prestijli eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak düzenlediği etkinliklerde Türkiye'nin kültürel mirasının çeşitli ögeleri tanıtıldı.

Hafta kapsamında "Şiir Yazma ve Okuma Yarışması", "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" ve "Türkiye Bilgi Yarışması" olmak üzere çeşitli kategorilerde Endonezyalı lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kültürel etkinlikler hazırlandı.

Haftanın ilk etkinliği Şiir Yazma ve Okuma Yarışması, Cakarta YEE'nin ev sahipliğinde Maleo Vakfı Üstün Zekalılar Özel Lisesinden 45 öğrenci ile Enstitü kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada adaylara Türkiye'nin kültürel unsurlarına ilişkin anahtar kelimeler verildi ve bu konularda şiir yazmaları ve yazdıkları şiirleri okumaları istendi. Şiir yarışması, yerel dil ve Türkçe olmak üzere iki kategoride değerlendirildi.

"Türk Mutfağı Yemek Yarışması", Mulia Özel Gastronomi Lisesinden 20 öğrenciye zengin Türk mutfağının lezzetlerinden farklı yemek ve tatlıların tanıtımıyla başladı. Adaylar, gruplara ayrılarak yarışma menüsü için belirlenen yemekler ve tatlıları hazırlamak amacıyla birbirleriyle yarıştı.

Yarışmacılar, dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk mutfağının lezzetlerini tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu. Endonezyalı gençler, Türk mutfağına hayran kaldıklarını ve öğrendikleri lezzetleri evde aileleri için de hazırlamak istediklerini belirtti.

"Kültürümüze gösterilen muazzam ilgiden son derece memnunuz"

Cakarta YEE Koordinatörü Cemal Şahin, Endonezyalıların Türk kültürüne yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Enstitünün düzenlediği kültür haftasıyla ilgili bilgi veren Şahin, "Gastronomiden edebiyata, tarihten sanata kültürümüze gösterilen muazzam ilgiden son derece mutluyuz. Enstitü olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türk kültürünün tüm perspektiflerini büyük kitlelere tanıtmaya ve gösterilen bu ilgiyi karşılamaya yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ???????

Hafta kapsamında 15 Ağustos'ta Endonezya'nın önde gelen liselerinden ve üniversitelerinden Türk kültürüne ilgi duyan 40'tan fazla öğrenci, "Türkiye Bilgi Yarışması"na katılacak.

Yarışmada Türkiye'nin tarihi, edebiyatı ve sanatı gibi kültürel dokularına ilişkin sorular yer alacak.???????