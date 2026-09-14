"Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ve "Ahmet Yesevi’den Ahi Evran’a" belgeseli tanıtıldı

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyazısını kaleme aldığı " Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ile " Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a" belgesel filminin tanıtım programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ev sahipliğinde Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ile "Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a" belgesel filminin tanıtımı için düzenlenen program, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, gelecek dönemde bölgesel işbirliklerinin çok önem kazanacağını ve ekopolitik blokların oluşacağını dile getirerek, Politika ve diplomasinin mevcudu yönetmek olduğunu ama daha çok geleceğe bir vizyon koymak olduğunu kaydetti.

Gelecek dönemde istikrarın ve işbirliğinin olmadığı bölgelerin kaybedeceğinin altını çizen Ala, bölgede olup bitene bigane kalmadan inisiyatif aldıklarını ifade ederek, "Oradaki ülkelerle beraber meselelere vaziyet ediyoruz ve sonuçta alıyoruz. İşte Balkanlarda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aldığımız inisiyatif bunlara birer örnektir. Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alınınca, bizim ortaya koyduğumuz terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati bir mesele olduğu çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar. Etrafındaki ve ülkendeki sorunu çözeceksin ki birlikte işbirliği yapıp geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyabilesin. İşte bu anlayışla Türkiye'de biz, bölgenin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasını önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz ve bunu başarıp politikalarımızı daha net ve berrak bir biçimde ortaya koyma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Toplumsal dayanışmanın sağlanmadığı takdirde istikrarın sağlanamayacağını dile getiren Ala, "Bireyi, iç barışını sağlamış bir kişi olarak inşa edemezseniz toplumsal barışı da sağlayamazsınız. Önümüzdeki bu belirsizlik döneminde en etkili inisiyatifi alabilmenin yolu güçlü bir toplumsal dayanışma ve birey inşa etmedir. Bir ülkenin güçlü olması için sosyal sermayesini ve insanını çok iyi değerlendirmesi lazım. Bunlar olmadan sürdürülebilir bir siyasal istikrar olur mu? Sürdürülebilir bir siyasal istikrar olmazsa bölgesel barış ve huzur nasıl sağlanır? Küresel rekabette başarı nasıl sağlanır? Toplumsal dayanışmayı sağlamak için Ahi Evran'dan daha iyi bir adres gösterilebilir mi? Ahi Evran'ın ilkelerini, öğretisini, anlayışını, değerlendirerek inşa edebileceğimiz bu toplumlarda bundan mahrum kalmanın sorumluluğunu üstlenebilir miyiz? Bu toplumsal dayanışmaların Türk coğrafyasındaki her ülkede arzu ettiğimiz şekilde sağlanabilmesinin en önemli adresi Ahi Evran ve onun ilkeleridir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu ise ahilik denildiğinde çok önemli ilke ve değerlerin bir arada görüldüğünü ifade ederek, dürüstlük, liyakat, cömertlik, toplumsal fayda olmak üzere pek çok ilke o günün şartlarında dünyada varlığı bile bilinmeyen toplam kalite yönetiminin temellerini atan bir duruşu sunduğunu aktardı.

"Ahilik, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ve hemen ardından Dünya Miras Listesi'nde yer alacak"

Yürütülen çalışmalar esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda geniş gönül coğrafyasını dünyaya da gösterecek bir iradenin temsilcileri olmaya çalıştıklarını dile getiren Zorlu, "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'yla çok sıkı bir işbirliği içerisinde olduk. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız onay çerçevesinde de bir düşünceyi inşallah hayata geçiriyoruz. Ahilik, bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ve hemen ardından da inşallah Dünya Miras Listesi'nde yer alacak. Türk Devletlerimizin kültür bakanlıklarıyla birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşır şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz" dedi.

"Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz"

Türk devletlerinin toplam milli hasılasının yaklaşık 2.2 trilyon dolara ulaştığını söyleyen Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tahminlerimize göre önümüzdeki beş yıl içerisinde bu ekosistem dünyanın ilk on ekonomisinden birisi haline gelecektir. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla şu an dünya ticaretinin yaklaşık yüzde dördü bu devletlerimizin dış ticaretiyle oluşmaktadır. Ancak bu elbette bizim için yeterli değildir. Şu an devletlerimiz arasındaki ticaret hacmi kendi dış ticaretlerimizin yüzde 8,5'i kadardır. Bunu çok daha ileri noktaya götürmemiz lazım. Bu anlamda güzel bir gelişme yaşandı ve Türk devletleri arasında dijital ekonomi anlaşması imzalandı ve bu parlamentolarımızda aşama aşama onaylanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu onayladı. İnşallah yakın bir zamanda zirvemizin ardından Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz."

Program, konuşmaların ardından panel oturumuyla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı