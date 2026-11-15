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Trabzon'da 50 yıldır antika toplayan 70 yaşındaki antikacı Osmanlı kazmaları satıyor

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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Şükürhan Pasajı'nda antikacılar, Osmanlı dönemi kazma ve baltaları ile top mermilerinden yapılan orakları satışa sunuyor. 70 yaşındaki antikacı Zafer Yürük, 50 yıldır eski malzeme topladığını ve antika meraklılarının ilgi gösterdiğini söylüyor.

Trabzon'da geçmişin izlerini taşıyan antika eşyalar, koleksiyon meraklılarının ilgisini çekiyor. Osmanlı dönemine ait kazma ve baltalardan eski top mermilerinden yapılan oraklara kadar birçok farklı parça, antika tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'ndeki Şükürhan Pasajı'nda faaliyet gösteren antikacılar, eski ve yeni birçok eşyayı bir araya getiriyor. Vatandaşlardan satın aldıkları ürünleri yeniden satışa sunan esnafın dükkanlarında balta, orak, kazma, kürek, keser, satır ve pense gibi eski tarım aletlerinin yanı sıra pikap, plak, tüfek ve kantar gibi farklı eşyalar da bulunuyor. Özellikle Osmanlı dönemine ait kazma ve baltalar yoğun ilgi görürken, eski top mermilerinden yapılan oraklar da dikkat çekiyor.

Antikacılardan 70 yaşındaki Zafer Yürük, yarım asırdır eski eşyalara duyduğu tutkuyla dikkat çekiyor. Vatandaşların getirdiği ürünleri satın aldığını, kendisinin de eski malzemeleri topladığını anlatan Yürük, "70 yaşındayım, 50 yıldır eski malzemeye karşı hastalığım vardır. Hem vatandaş getiriyor hem de ben topluyorum. Hangi malzeme olursa olsun hepsini çok seviyorum. Eski malzemenin pasını çıkartmaktan gurur duyuyorum. Antika malzemeler çok ilgi çekiyor. Dışarıdan da gelip inceliyorlar. Baltasından orağına kadar her şeyi alıyorlar. Fiyatlar çok uygun. 100 liraya aldığım ürünü 105 liraya satıyorum. Dükkanımda en pahalı şey pikap 25 bin liradan aşağıya vermem. Balta, orak, keser, satır, pense gibi malzemeleri toplamayı seviyorum" dedi.

Pasajda ikinci el tamiri yapan Saffet Okur ise, pasajın henüz çok fazla bilinmediğini ancak farklı dönemlere ait çok sayıda eşyanın buraya getirildiğini belirtti. Okur, "Burası antika pazarı olarak geçiyor. Eski, yeni ne varsa getiriyorlar bizde alıyoruz. Burası tam bilinmiyor. Eskiden beri hobi olarak antika işi yapıyorum. Ruslardan gelen eşyalarla başladık. Ondan sonra Almanlar geldi. Sonrasında Suriyeler ve Afganlılar eşya getirmeye başladı. Buraya genelde kazma, balta gibi eşyalar geliyor. Bazı antikalar Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine dayanıyor. Tüfekten kantara kadar antikanın her çeşidi geliyor. Burada her şey bulunuyor" diye konuştu.

"'Her antikanın bir hikayesi var"

Antikaların yalnızca maddi değerleriyle değil, geçmişten taşıdıkları hikayelerle de önem kazandığını dile getiren Okur, "Her antikanın aslında bir hikayesi bulunuyor. Bir arkadaş gelmişti, hastası vardı. Antika bir motor getirdi. Fiyatını verdikten sonra adam hastaneye gidecek yerde başka bir yere gidiyordu. Onu hiç unutmam. Parayı benden aldıktan sonra sahile koşmaya başladı. Yakaladım ona nereye gidiyorsun diye sorduğumda ilaç alacağım hastam var dedi" şeklinde konuştu.

Pikap ve plakların yanı sıra kazma ve küreklerin de ilgi gördüğünü belirten Okur, "Bu pazarda plak, pikap gibi şeyleri daha çok arıyorlar. Kazma ve kürekte arıyorlar. Özellikle Osmanlı kazmaları ve baltalarına talep oluyor. Burada eski halen daha rövanşta. Benim 100 metrekare bir yerim var 9 tane Osmanlı dönemine ait kazmam var. Bir dönüm yerim var 9-10 tane orağım var. Osmanlı'ya ait kazmalar bütün demirden yapılır. Ona delme kazma deriz. Eski top mermilerinden yapılan oraklar vardır. Köylerde eskiden yer altından top mermileri bulunurdu. Onlardan orak yapılıyordu. Kazma delme demirden yapılır. Onda kaynak olmaz. Bir ara mezat yapmayı düşündük ama buraya çay ocağı ruhsatı vermiyorlar. Onun için mezat yapamıyoruz. Nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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