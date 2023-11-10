Tokat'ta Öğrenciler ve Gençlik Merkezi Atatürk'ü Koreografi İle Andı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri ve Tokat gençlik merkezi 10 Kasım'da yaptıkları koreografi ile Atatürk'ü anma etkinliği düzenledi. 400 kişinin katıldığı etkinlikte, dev saate yapılan vurgu ve havadan drone ile çekilen görüntüler dikkat çekti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri ve Tokat gençlik merkezi 10 Kasım'da yaptıkları koreografi ile Atatürk'ü andı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri ve Tokat Gençlik merkezi tarafından hazırlanan koreografi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıldı. 400 kişinin katıldığı koreografide yapılan dev saate 09.05'de zamanın durduğu vurgusu yapıldı. Koreografi havadan drone ile görüntülendi. - TOKAT