Tokat'ın kültürel mirası iğne oyası, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütülen Tokat İğne Oyalarının tescil süreci tamamlandı. 28 Mart 2024 tarihinde yapılan başvuru, 26 Ekim 2026'da Türk Patent ve Marka Kurumu'nca sonuçlandırılarak tescil belgesi verildi.

Tokat'ın kültürel mirasının önemli örneklerinden olan iğne oyaları, ince işçiliği ve kendine özgü motifleriyle dikkat çekiyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Enes Güler, Tokat'a özgü 39 tarihi iğne oyasının coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındığını söyledi. Güler, "Tokat iğne oyalarını diğer yörelerde yapılan iğne oyalarından ayıran en önemli özelliklerden biri, motiflerin iki ve üç boyutlu bir görünüm kazanacak şekilde sık düğüm tekniğiyle işlenmesidir. Bu teknik, oyalarımıza hem kendine özgü bir form hem de dayanıklılık kazandırıyor. Motiflerin çeşitliliği ve ince işçiliği de Tokat iğne oyalarının özgün karakterini ortaya koyuyor. İğne oyaları bizim için yalnızca bir el sanatı değil, aynı zamanda geçmişten günümüze kadınlarımızın duygu ve düşüncelerini, yaşam biçimlerini ve kültürel birikimlerini aktardıkları önemli bir mirastır. Coğrafi işaret tesciliyle amacımız özgün özelliklerini korumak, bilinirliğini artırmak, gelecek nesillere aktarmak ve ekonomik bir değere dönüşmesine katkı sağlamaktır. Tokat'ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması adına önemli bulduğumuz bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geleneksel el sanatlarımızı araştırmaya, belgelemeye, yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeyizinden kalan iğne oyalarını hala severek kullandığını belirten Süreyya Uygun, "Bu gördüğünüz iğne oyaları 35 yıllık çeyizimden kaldı. İğne oyası, ince işçilik gerektiren, el emeği göz nuru, Tokat'a özgü bir el sanatıdır. Her kadının, her kızın çeyizinde ve dolabında mutlaka bulunur. Tescillendiğini duyunca çok mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı