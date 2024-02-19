Tarih ve doğa iç içe: Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'na yoğun ilgi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarih ve doğanın iç içe olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu havadan görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise tarihi mekanda vakit geçirdi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi bölgede ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekindi. Bazı vatandaşlar olta balıkçılığı yaparken bazıları da bisiklet kullanarak vakit geçirdi. Kızılırmak nehri üzerine Anadolu Selçuklu döneminde yapılan tarihi Çeşnigir Köprüsü yanında da Kimmerler kavminin Anadolu'daki ilk yerleşim yerin olan Büklükale yer alıyor. Tarihi mekanda yürüyüş yapan vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Tarih ve doğanın iç içe olduğu bölge "Dron" ile havadan görüntülendi.

"Ailecek güzel bir gün geçirdik"

Ailesi ile birlikte gezmek için Kayseri'den gelen Zekeriya Ayan, "Burayı daha önce duymuştuk. Oğlumda Kayseri'ye gidip gelirken burayı görmüş. Bugünde 'Baba oraya gidelim gezelim, havada çok güzel' dedi. Gerçekten bizde buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk. Selçuklular döneminde yapılan köprü harika bir şey, bizi de etkiledi. Mutlu olduk burada gerçekten güzel bir mekan. Torunumda, gelinim, eşim ve kızımda geldi. Ailecek güzel bir gün geçirdik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"Bizim için çok güzel bir aktivite oluyor"

Güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Yeliz Tezcanlı, "Konya Kulu'dan geliyoruz. Haftanın bir günü geliyoruz buraya. Her pazarımız burada geçiyor. Çok güzel, çok eğlenceli bir vakit geçirme yeri. Bizim için çok güzel bir aktivite oluyor" ifadesini kullandı.

"Yaz günü gibi yaşıyoruz"

Balık tutmak için Kaman'dan geldiğini belirten Kemal Ebrişimoğlu, "Kırşehir'in Kaman ilçesinden geliyorum. Hafta sonları balık tutmaya geliyoruz keyif için. Burası çok güzel bir yer. Kış mevsiminde olmamıza rağmen yaz günü gibi yaşıyoruz. Hava sıcak millet dışarıda. Herkes burada" şeklinde konuştu.

"Turistler çok geliyor"

Yaz aylarında tarihi bölgenin daha çok kalabalık olduğuna değinen Hüseyin Şen ise "Güzel bir yer. Buraya daha önceleri de geliyorduk. Buraları geziyordum. Kırşehirli olduğum için bu taraflar çok yakın bize. Tarihimize sahip çıkıyoruz öyle bakıyoruz. Yazın daha çok güzel oluyor buralar. Turistler çok geliyor. Turistlerle birlikte burası daha çok canlı oluyor" diye konuştu.