Söğüt'te Dijital Tarih Müzesi Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle Söğüt ilçesinde hayata geçirilecek Beylikten İmparatorluğa: Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi alanında bulunan ve uzun süredir atıl durumdaki Halime Hatun Mescidi restore edilerek dijital bir tarih müzesine dönüştürüleceği kaydedildi.

Bir yıl içinde tamamlanması planlanan müzenin, dijital teknolojilerle zenginleştirilen çağdaş müzecilik uygulamalarıyla hayata geçirileceği, ziyaretçilere tarihsel olayları interaktif bir şekilde deneyimleme fırsatı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, BEBKA'nın 2024-2028 Bölge Planı ve Söğüt Tarihi Alanları Eylem Planı ile uyumlu olarak hazırlanan projenin, Söğüt'ün tarihsel kimliğini çağdaş müzecilik anlayışıyla birleştirerek hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için güçlü bir cazibe merkezi haline getireceği, aynı zamanda kültür turizmiyle bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in imza töreninde, projenin Söğüt'ün tarihi kimliğini güçlendireceğini belirterek, bu tür yatırımların kentin kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmada kritik bir rol üstlendiğini ifade ettiği aktarıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un ise ilçenin Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa uzanan yolculuğuna ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu, dijital müzenin Söğüt'ün marka değerini artırarak turizme yeni bir soluk getireceğini vurguladığı kaydedildi.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram'ın da projenin Söğüt'ün marka değerini yükselteceğini ve bölge turizmini çeşitlendirerek ekonomiye önemli katkılar sunacağını belirterek, kültürel mirasın dijitalleşmesi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için BEBKA'nın bu tür projelere destek vermeye devam edeceği ifade edildi.