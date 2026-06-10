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Engellerini yaptıkları el sanatları ile aşıyorlar

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Sivas'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bedensel ve zihinsel engellilere ahşap oyma, resim, müzik, spor gibi çeşitli atölyelerle sosyal imkanlar sunuyor. Merkezden 72 engelli faydalanıyor.

Sivas'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz, Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere birçok sosyal imkanı bir arada sunuyor.

Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yer alan ve 2022 Ocak ayından itibaren hizmet vermeye başlayan merkezde, bedensel ve zihinsel engellilere yönelik ahşap oyma, resim, müzik ve beceri kurslarının yanı sıra beden eğitimi ve spor faaliyetleri hizmeti veriliyor.

Yaşam merkezinden her yaş grubundan 72 engelli faydalanıyor.

Merkez Müdürü Dilara Öztürk, AA muhabirine, merkezde, engeli bireylerin bireysel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli atölyeler bulunduğunu söyledi.

Şu anda aktif olarak 6 atölyenin sürdüğünü belirten Öztürk, "El sanatları, görsel sanatlar, ahşap şekillendirme, halk oyunları, müzik ve beden eğitimi sınıflarında hizmet veriyoruz. Eğitimler Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlanan usta öğreticiler tarafından verilmekte. Şu anda 72 engeli bireyimiz merkezimizden faydalanmakta. Engeli bireylerimiz sabah merkez görevlileri tarafından evlerinden servis ile alınıyor. Akşam ise yine görevlilerimiz tarafından evlerine bırakılıyor. Üç grup halinde eğitim alıyorlar." diye konuştu.

"Kendilerine özgüven oluşturma amaçlı ders içeriğimiz mevcut"

Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Serdar Korkmaz da ahşap kursuna katılan bireylerin çok yetenekli olduğunu kaydetti.

Engelsiz yaşamı desteklemek amaçlı bu kurslara başladıklarını vurgulayan Korkmaz, "Şu an ahşap şekillendirme yapıyoruz. Ahşap şekillendirmede makina hakimiyeti, torna ve kıl testere üzerine çalışmalarımız oluyor. Böylelikle en azından kendilerine özgüven oluşturma amaçlı bir ders içeriğimiz mevcut." dedi.

Yaşam merkezinden faydalanan engellilerden Nisanur Karaoğlan ise güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Resim, el sanatları, yeni açılan atölyede de ahşap oymanın öğretildiğini anlatan Karaoğlan, "Yaptığımız ürünler arasında satranç ve taşları var. Hata ilk yaptığımız satranç takımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hediye ettik. Umarım beğenmiştir. Burada çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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