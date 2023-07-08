Sivas Şehir Merkezi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne Eklenmek İçin Başvuracak

Sivas Valiliği, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eserin bulunduğu Sivas şehir merkezinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesi için çalışma başlattı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra UNESCO'ya başvuru yapılacak.

SELÇUKLU, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eserin yer aldığı Sivas şehir merkezinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesi amacıyla Sivas Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Hazırlıklar tamamlanınca, açık hava müzesini andıran şehir merkezi için UNESCO'ya başvuru yapılacak.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eserin bir arada bulunduğu, kent meydanı başta olmak üzere Sivas şehir merkezinin UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesi amacıyla Sivas Valiliği, çalışma başlattı. Tarihi meydanda Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Atatürk'ün 108 gün kaldığı Sivas Kongre binası, Jandarma binası ve Tarihi Valilik binası bir arada yer alıyor. Tarihi meydan, Sivaslıların ve kente gelen turistlerin özellikle gezdiği yerler arasında bulunuyor. Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından birçok kültüre ev sahipliği yapan, açık hava müzesini andıran kent merkezi için UNESCO'ya başvuru yapılacak.