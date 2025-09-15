Şırnak'ta 'Bir Anadolu Şenliği' Etkinlikleri Devam Ediyor

ŞIRNAK'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliklerinin 3'üncü gününde İzmir Devlet Opera ve Balesi konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliklerinin 3'üncü durağı Hakkari ve Tunceli'nin ardından Şırnak oldu. Şenliklerin 3'üncü gününde Adliye Meydanı'nda İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, verdikleri 'Anadolu Topraklarından' isimli konserle klasik müzik tutkunlarına keyifli bir akşam yaşattı. Opera ile Anadolu türkülerini buluşturan konsere Şırnaklıların ilgisi yoğun oldu. Geleneksel ezgilere farklı bir yorum katan konser, seyircilere klasik müzikle harmanlanmış özgün bir türkü deneyimi sundu.

DEV EKRANDA MİLLİ MAÇ İZLENDİ

Konserin ardından Adliye Meydanı'nda Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'ndaki final mücadelesi dev ekrana yansıtıldı. Şırnaklılar, meydanı doldurarak 12 Dev Adam'ın heyecanına coşkuyla ortak oldu ve Türkiye'nin ikinci olduğu şampiyonadaki tarihi anlara hep birlikte tanıklık etti.

