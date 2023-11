Sıra dışı festivalleriyle Güney Kore ziyaretçilerini bekliyor

Dört mevsim doğanın en güzel renklerinin gözlemlenebildiği Güney Kore, festivalleri, etkinlikleri ve eşsiz doğası ile dünyanın en keyifli destinasyonları arasında yer alıyor. Kore hükümeti, 2023-2024 Kore Ziyaret Yılı'nı tanıtmak ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmak için en keyifli festival ve etkinlikleri 100 K-Kültür Seyahat Etkinliği olarak belirledi.

Konuya ilişkin konuşan Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, "Kore hükümeti ve Kore Turizm Örgütü (KTO), 2023-2024 VisitKoreaYear Kampanyasının bir parçası olarak, K-Kültür Seyahat Etkinliklerini destekliyor. Ziyaretçiler dört mevsim Kore Festival ve Etkinliklerine katılarak kültürümüzü, sanatımızı ve doğamızı yakından keşfetme fırsatı bulabilirler. Bu özel programlardan keyif alan Türk gezginlerini Kore'de görmekten büyük mutluluk duyacağız. KTO İstanbul, Kore kültürünü en iyi ifade eden K-Kültür Seyahat Etkinlikleri'ne seyahat programı düzenleyen tur operatörlerine de destek veriyor" dedi.

Cho, Kore'nin dikkat çeken 8 festival ve etkinliklerini şöyle anlattı:

"İlkbahar'da her yıl Jinhae Kiraz Çiçeği Festivali gerçekleştiriliyor. Kore'nin en iyi kiraz çiçeği festivali Gyeongsangnam-do, Jinhae'de düzenleniyor. 1,5 km'lik nehir boyunca sağlı sollu kiraz çiçeği ağaçlarının açıp gökyüzünü kapladığı, muhteşem bir manzara oluşturduğu nehir üzerindeki köprüsü ile ünlenmiş keyif dolu bir doğa şöleni festivali. Jinhae Askeri Bandosu ve Onur Kıtası'nın da aktif katılımı ile gerçekleşen festivalde, ziyaretçiler bandonun eşsiz bir sanat performansına da şahitlik ediyor. Ayrıca festivalden hemen önce Halk Pazarı ve Jungwon Rotary çevresinde de kültür-sanat etkinlikleri düzenlenerek festivalin başlaması için gerekli heyecan ve keyif dolu atmosfer yaratılıyor. Bu keyif dolu görsel şölen, her yıl mart sonu nisan başında Busan yakınlarındaki Jinhae bölgesinde gerçekleştiriliyor.

"İlkbahar'da Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleşen Seogwipo Kanola Çiçeği Uluslararası Yürüyüş Festivali de öne çıkıyor. Festival, Seogwipo çevresinde düzenlenmektedir. Parlak sarı çiçeklerle dolu tarlalar Kore'de baharın gelişinin bir habercisidir. Festivalin ana yürüyüş parkuru, Jeju Olle'dir. Yarışı bitirmek için herhangi bir süre sınırı bulunmaz. Güzel kıyı şeridini saran parlak sarı kanola çiçeklerinin manzarası eşliğinde muhteşem yürüyüş parkurlarında gezinmek, katılımcıların sağlığını ve ruhunu iyileştirirken harika deneyimler paylaşmalarını sağlar. Katılımcılar, sarı kanola çiçeklerinin masmavi deniz ve büyüleyici kaya formasyonlarıyla iç içe geçtiği Seogwipo sahili boyunca, Jeju'da baharın pitoresk manzarasının tadını çıkarırlar.

"Kore'de İlkbahar'a neşe ve renk katan bir önemli festival de 'Yeon Deung Hoe' nam-ı diğer Lotus Fener Festivali. Tarihi 1200 yıl öncesine Silla Hanedanlığı zamanlarına dayanan bu sıra dışı festivalde katılımcılar kendi yaptıkları fenerler ile Lotus Fener Geçiti'ne katılıyorlar. Festival zamanı sokaklar 100.000'in üzerinde nilüfer feneriyle parıl parıl aydınlanıyor. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine de dahil edilmiş bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Lotus Fener Festivali, her yıl mayıs ayının ortasında Seul'de ziyaretçilerini karşılıyor.

"Yaz aylarında, Boryeong Çamur Festivali özellikle Kore'de yaşayan yabancılar tarafından ilgi gören diğer bir festival. Katılımcıların en doğal haliyle çamur banyosu yaptıkları, herkesin birbirine çamur suyu bombası attığı ve çamur kaydıraklarından kayarak eğlendiği keyif dolu dinlendirici ve katılımcıların streslerini atabildikleri keyif dolu bir etkinlik. Her yıl temmuz sonu ağustos başı gibi Chungcheongnam-do bölgesindeki Daecheon Plajı yakınlarında yapılıyor.

"Sonbahar ile birlikte K-Kültür Seyahat Etkinlikleri sanat ağırlıklı yapılmaya başlıyor. Tüm Kore'yi kapsayan en büyük sanat etkinliği olan Korea Art Week her yıl Eylül başında gerçekleştiriliyor. Sergi rehberleri, özel deneyimler ve yaratıcı atölyelerin olduğu Kore'nin en büyük sanat etkinliği Korea Art Week gerek yerel halk, gerekse yurt dışından gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor. Ülkenin ilk sanat fuarlarından biri olan ve Kore Sanat Haftası'nın içeriğini oluşturan Kiaf Seul'de yaklaşık 50 ülkeden 1000'den fazla sanat galerisi özel bir ağ ile etkinliğe iştirak ediyor. Böylelikle dünya sanatına da hizmet eden değerli bir etkinlik oluşturuluyor. Dünyanın en büyük 3 sanat fuarı markası 'Frieze'in Kore versiyonu olan Frieze Seul'de ve Kore Sanat Haftası'nın alt fuar etkinliklerinde çağdaş sanat sahnesine yön veren sanat eserleri sergilenirken, sanat tarihi ustalarının eserleri ve ümit vadeden genç sanatçıların eserlerine de yer veriliyor.

"Sonbahar etkinlikleri kapsamında 'Welcome Daehakro' her yıl ekim ayında Seul'de gerçekleştirilir. Yaklaşık 150 tiyatronun toplandığı ve 'üniversite yolu' anlamına gelen Daehakro'da yapılır. Tiyatro sanatına ev sahipliği yapan kentte, festivalin açılış gösterisinde müzikaller, dans, tekvando gösterileri ve bando performanslarından oluşan şenlikli bir geçit töreni yer alır. Festival kapsamında, tiyatro, müzikaller, sözlü olmayan gösteriler, illüzyon gösterileri ve klasik müzik gibi çok çeşitli sokak sanatları sergilenir. K-Stage kadrosu için bir yarışma yapılıp, festivalde ve sosyal medya aracılığıyla çevrimçi gösterilecek 6 gösterilik performanslar seçilir. Her gün bir performans, YouTube, Naver TV ve çok dilli altyazılı seyahat ve eğlence platformu Mafengwo'nun da aralarında bulunduğu çevrimiçi kanallar aracılığıyla yayınlanır.

"Yine Sonbahar'da her yıl ekim başında gerçekleşen Andong Maske Dansı Festivali, UNESCO Dünya Mirası olan Hahoe Köyü'nde 800 yıllık geleneksel bir etkinlik olarak gerçekleştirilir. Festivalde, somut olmayan bir kültürel miras olan Kore'nin maske dansı draması ve dünyanın dört bir yanından maske dansı gösterileri gibi çeşitli kültürel performanslar yer alır. Ziyaretçiler performansları izlemenin yanı sıra danslar, maskeler ve ilgili kültür hakkında daha fazla bilgi edinmek için çeşitli uygulamalı deneyim programlarına da katılabiliyor. Andong'un zengin kültürel mirası, sosyo-kültürel, tarihi ve dini mirası Maske Dansı Festivali'nin temelini oluşturur. Maske dansı ile katılımcılar, geleneklerin önemini anlayarak sakinliği ve farkındalığı öğrenme şansı yakalar. Maske dansı, Kore bayrağındaki Yin ve Yang işaretleri gibi, Andong kültürünün deneyiminden ve festivalin neşesinden oluşmaktadır.

"Kış mevsimi geldiğinde ise Kore'de 'Gangwon Snow Festa' heyecanı başlıyor. Gangwon Kar Festivali, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları ve Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın mekanı olan Gangwon-do'nun en iyi kış programıdır. Gangwon Kar Festivali'ne katılanlar kar, kayak, festival coşkusu ve Hallyu içeriğiyle ilgili şeylerin tadını çıkarırlar. Gangwon Kış Festivali, Aralık-Nisan ayı boyunca gerçekleşmektedir. Ayrıca, Asya'nın ilk Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları, 02-19 Ocak tarihleri arasında Gangwon-do'da düzenlenecektir. Gangwon-do çevresindeki dört şehirde (Pyeongchang, Gangneung, Jeongseon, Hoengseong) 70 ülkeden 1.900 genç sporcu kış olimpiyatlarında yarışacak. 81 alt etkinlikle 15 yaş altı 7 oyun düzenlenecektir."