Seda Fettahoğlu Anma Töreni Düzenlendi

Sunuculuğunu Tolga Yeter'in yaptığı, 17 Ekim 2023 Salı günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki düzenlenen anma töreninde; sanatçının ailesi, dostları ve Şehir Tiyatroları sanatçıları söz aldılar. Seda Fettahoğlu ile nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, anılarını paylaştılar.

Anma törenine; Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak ve Emrah Özertem'in yanı sıra sanatçının ailesi ve Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldılar.

"Seda Bu Evin Kızı Oldu"

Törende söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bize çok yakın bir insanın kaybı çok üzücü. Ben Seda'yı ilk defa Numan.net'te izledim. Kocaman gülümsemesi, enerjisiyle çok güzel buldum, kendisini kutladım.

Seda bu evin kızı oldu. Birçok oyuncu gelir gider ancak evin kızı olmayı çok az insan hak eder. Bu anma o yüzden kaçınılmazdı. Onu burdan uğurlayamamak ağır geldi. Hayat ona çok ağır gelmiş. Çok üzgünüm bu ağır kayba. Çok özel bir insanı kaybettik. Elini tutamamışız. Yattığı yer incitmesin. Buluşmak üzere diyorum," dedi.

"Bize En Yakın Olduğu Zamanda Bile Çığlığını Duyamadık"

Sanatçının ailesi adına söz alan Ayşe Tolga:

"Bizim ailemizin en küçüğü, neşe dolu bir kızdı. İstanbul'a geldiğinden beri çok yakındık. Bize en yakın olduğu zamanda bile çığlığını duyamadık.

Tam anlamıyla bir sanatçıydı. Ailesi adına bu töreni düzenleyen herkese, Şehir Tiyatroları'na teşekkür ediyoruz," dedi.

Konuşanlar, Seda Fettahoğlu'nun kimseyi kırmadığını, hiç öfkelenmediğini, her zaman neşeli biri olduğunu, sorunun değil çözümün bir parçası olmaya gayret ettiğini ve herkesin hayatını güzelleştirmek için olağanüstü bir gayret gösterdiğini ifade ettiler. Çocukluk arkadaşı, aynı sahneyi paylaştığı arkadaşları, ailesi, her anıda Seda'nın her zaman iyimser ve sevecen tavrından bahsettiler.

İBB Şehir Tiyatrosu geleneği üzere, Seda Fettahoğlu'nun ebedi yolculuğunu temsilen yaktığımız mumu; rol arkadaşı Özge Kırdı, kaidenin üzerindeki yerine yerleştirdi.

Tören, sanatçıların hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazmalarıyla sona erdi.

SEDA FETTAHOĞLU

1979 yılında dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitirdi. Ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlayarak 2002'de buradan mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, kariyeri boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol almıştır.

Şehir Tiyatroları'nda Rol Aldığı Oyunlar

Midas'ın Kulakları

Küçük Nasrettin

Ferhad ile Şirin

Kırmızı Pazartesi

Numan Nokta Net

Bakhalar

İşgal Altındaki Masallar

Mefisto

Düş Oyuncakları

Trafik Canavarını Gördünüz Mü?

Ceza Kanunu

Sokak Kedileri

Oyun

Surname 2010

Mutfak Söyleşileri

Keloğlan

12. Gece

Sinema, Tv

"Çatı Katı", "Sihirli Annem", "Dolunay", "Savcının Karısı", "Koçum Benim", "Yalan Dünya", "Çocuklar Duymasın"