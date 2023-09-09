Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102. Yılı Kutlamaları birbirinden renkli ve coşku dolu etkinliklerle devam ediyor 22 gün 22 gece süren Son Kale Haymana etkinlikleri kapsamında Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Haymana Temalı Fotoğraf Sergisi gerçekleştirildi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102. Yılı Kutlamaları birbirinden renkli ve coşku dolu etkinliklerle devam ediyor

22 gün 22 gece süren Son Kale Haymana etkinlikleri kapsamında Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Haymana Temalı Fotoğraf Sergisi gerçekleştirildi. Etkinlikler Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu ile sona erecek

Haymana'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali

ANKARA - Haymana Belediyesi tarafından, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana 102. yıl etkinlikleri kapsamında "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen festivale, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kazakistan ve Makedonya'nın yanı sıra Mamak ve Polatlı Belediyeleri halk oyunları ekipleri katıldı.

Turgut: "Etkinliklerimiz tüm hızıyla sürüyor"

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 22 gün 22 gece sürdüğünü kendilerinin bu nedenle etkinliklerini 22 güne yaydıklarını belirten Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut,"Bugün de 'Uluslararası Halk Oyunları Festivali'mizi gerçekleştirdik. Hafta sonu ise 'Haymana İller Arası Kick Boks Turnuvası" düzenleyeceğiz. Pazartesi günü ise Sındıran mahallemizde Meydan Açılışı ve Çocuk Şenliği etkinliğimiz olacak. Programımız 12 Eylül günü 'Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu' ile sona erecek. Uluslararası Halk Oyunları Festivalimize katılan tüm ekiplere, desteklerinden ötürü Mamak Belediyesi'ne ve Festivali beraber organize ettiğimiz Polatlı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından katılan ekiplere Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Haymana İller arası Kick-Boks Turnuvası Gösteri Maçı yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında İller arası Kick-Boks Turnuvası Gösteri Maçı yapıldı ve turnuva hafta sonu devam edecek. Türkiye Kick Boks Federasyonu ile ortak düzenlediğimiz turnuva kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen sporcular maçlarını Haymana'da gerçekleştiriyor.

Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde Haymana Temalı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Haymananın kültürel değerlerinin sergilendiği fotoğraf sergisi açılışı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, AK Parti İlçe Başkanı, meclis üyelerimiz, STK Başkanlarımız, Engelsiz Fotoğraf Derneği üyeleri ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu Düzenlenecek

12 Eylül Salı günü Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda savaşın tarihsel önemi ve ilçenin değerleri Haymana'nın önde gelen isimleri ve bilim insanları tarafından değerlendirilecek.