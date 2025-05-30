Rize'de Çay ve Porselen Tanıtım Programı Düzenlendi

Rize'de Çay ve Porselen Tanıtım Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de gerçekleştirilen 'Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu' programında, Çin'in dünyaca ünlü Jingdezhen porseleni ile çay tanıtıldı. Rize ve Çin arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi hedeflendi.

RİZE'de, 'Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu' programında Jingdezhen porseleni ile çay tanıtıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum" dedi.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Çin Büyükelçiliği ile Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri'nin katkılarıyla, iki ülke arasında kültür köprüsü inşa etmek amacıyla 'Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu' töreni, Çay Çarşısı'nda düzenlendi. Törende Çin'in güneyindeki Jingdezhen kentine üretilen dünyaca ünlü porselen ile Çin çayı tanıtıldı. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Xuebın Jiang, Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Sekreteri Xuemeı Hu, kurum amirleri ile bölge halkı katıldı. Sinevizyon gösterisiyle başlayan program, iki ülkenin halk oyunları gösterileriyle devam etti. Gösteriler sonrası Rize ile Jingdezhen kentinin turizm işletmecileri iş birliği anlaşması imzaladı. Program hediyeleşme, porselen tanıtımı ve çay sunumları ile sona erdi.

Tören sonrası gazetecilerin soruları yanıtlayan Vali İhsan Selim Baydaş, "Çay bardağımızın yanında Çay Çarşı'mızın içinde Çin ve Rize çay köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Bir turizm tanıtımı amacıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebın Jiang ise yaptığı konuşmada, "Bu da Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişimin önemli bir sonucudur. Umarız çay ve porselen vesilesiyle oluşan dostluğumuzu daha da derinleştirebiliriz ve devam ettirebiliriz. Çin ve Türkiye dostluğunu daha da derinleştirebilir, iki ülke halkına daha da çok fayda getirebiliriz" diye konuştu.

Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Sekreteri Xuemeı Hu da "Porselen Çin'in bir kimlik kartı gibidir. Bizim sayın büyükelçiliğimiz, Rize ve Jingdezhen'in ortak özelliği çayı kullanarak bugünkü etkinliğin yapılma sebebi olmuştur. Yani porselen ve çay ile Jingdezhen-Rize kardeş şehir kurmak için çok güçlü bir bağ olabilir" ifadelerini kullandı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise "Bu iki şehrin kardeşliği ve birbiriyle olan iletişimi ilerleyen yıllarda muhakkak turizme ve ekonomiye yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu

İşte megakent İstanbul'daki plajların giriş ücretleri
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.