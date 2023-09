Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı için araştırma başlatıldı

Müzik tarihinin en önemli enstrümanlarından biri olan Paul McCartney'nin orijinal Höfner bas gitarını bulmak için dünya çapında bir araştırma yürütülüyor. McCartney'nin bas gitarı, Beatles'ın hit şarkıları Love Me Do ve She Loves You gibi parçalarda çalındı. Kayıp Bas Projesi adıyla açılan internet sitesi aracılığıyla bilgi paylaşımı yapılıyor.