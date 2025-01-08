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Palandöken'de Sürpriz Evlilik Teklifi

Palandöken'de Sürpriz Evlilik Teklifi
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Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen '2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti' etkinliğinde, milli kayakçı Enes Aydın, seyirciler arasında yer alan kız arkadaşı Nisa Doğan'a sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleştirdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" etkinliğinde görevli milli kayakçı Enes Aydın, seyirciler arasındaki kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

"2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken Dağı'nda snowtrack, kar motoru ve meşaleli kayak gösterileri yapıldı.

Ledli ve ışıklı kayak senkronize ekibiyle 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı'ndan inen kayak antrenörü 28 yaşındaki Aydın, seyirciler arasında kendisini izleyen, öğretmen olan kız arkadaşı Nisa Doğan'a (26), diz çökerek, "Benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum." dedi.

O sırada Nisa Doğan ise Aydın'ın bu sürprizine çok şaşırdı.

Çevredeki kayakseverler ve arkadaşları da alkış ve ıslıklarla Aydın'a destek verdi.

Kız arkadaşından "Evet" cevabını alan Aydın, Nisa Doğan'a sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Sürpriz evlilik teklifini gören kayakseverler de genç çifte mutluluklar diledi.

Enes Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlardan beri Palandöken Dağı'nda kayak yaptığını belirterek, hayatının geçtiği Palandöken'de kız arkadaşına evlenme teklifinde bulunduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Nisa Doğan da sürpriz evlenme teklifinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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