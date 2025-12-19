Haberler

Yolları sanatla kesişen kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüyor

Yolları sanatla kesişen kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki sanat atölyesinde farklı meslek gruplarından kadınlar, el emeği dekoratif ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, atölyede hem sanat öğreniyor hem de sosyal bir ortamda stres atıyorlar.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki sanat atölyesinde bir araya gelen farklı meslek gruplarından kadınlar, ürettikleri el emeği dekoratif ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Orhangazi ilçesinde yaşayan muhasebeci Ayşe Yıldırım, yaklaşık 1 yıl önce sanat atölyesi kurmaya karar verdi.

Yıldırım'ın kurduğu atölyede bir araya gelen farklı meslek gruplarından kadınlar, önce boyama tekniğini öğrendi.

Ardından alçı döküm tekniğiyle farklı ürünler ortaya çıkaran 25 kadın, atölyede el emeği dekoratif objeler üretmeye başladı.

Atıl sehpa, vitrin, dolap gibi eşyaları boyayıp kaplayarak dönüşüm de yapan kadınlar, ürünleri elektronik ticaret yöntemiyle satarak aile ekonomilerine destek oluyor.

Sanat atölyesinin yöneticisi Ayşe Yıldırım, AA muhabirine, atölyenin kendilerine mutluluk ve enerji verdiğini söyledi.

Kadınların atölyeye çocuklarıyla gelip hem keyifli vakit geçirdiğini hem de kazanç sağladığını belirten Yıldırım, "Salı ve perşembe akşamları kurslarımız var. Genelde 10 kişi kadar oluyoruz. Değişik dönemlerde gelen gruplarımız var. Geri dönüşüm yapıyoruz, kendi objelerimizi boyuyoruz. Buradaki amacımız insanların mutlu olması. Umutlarımızın tükendiği yerde böyle bir şey karşımıza çıktı. Yeniden doğmaya çabaladık ve başardık." dedi.

Yıldırım, kadınların atölyede dayanışma içinde çalıştığını vurguladı.

Atölyede farklı meslek gruplarının bir araya geldiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bankacı, öğretmen, muhasebeci, eczacı, ev kadınları gibi her kesimden kadını buluşturuyoruz. Buraya çocuklarıyla gelen aileler de var. Eşler arasında da bunu yapmak istiyoruz. Gelip sanat öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. Ürünleri kendileri için yapıyorlar. Kendi müşteri portföyünü ayarladıktan sonra yaptığı eşyaları götürüp satabilir. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. Ev ve aile ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyorlar."

"Yaşadığım stresi renklerle, objelerle, arkadaşlarımla atıyorum"

Bankacı Ayşe Kara da işinin stresli olduğunu söyleyerek, "Bir an önce mesaimi bitirip atölyeye gelip stres atmayı düşünüyorum. O yüzden koşarak geliyorum. Gün içerisinde yaşadığım bütün stresi burada renklerle, objelerle, arkadaşlarımla atıyorum. Terapi gibi geliyor. Çok sıcak aile ortamı var. Yeri geliyor boya yapıyoruz, yeri geliyor beraber gülüp beraber ağlıyoruz." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Meral Turan da yeni arkadaşlar edinip el emeği objeler üretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hobi olarak sanat merkezine geldiğini belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelince adeta kuş olup uçuyorum. Burada kadın arkadaşlarla hem üretiyoruz, üretirken sosyalleşiyoruz. Sessiz bir şekilde işimize bakıyoruz ama o sessizlikte bile birliktelik var. Tepsi yaptım. Birkaç arkadaşım için el emeği ürün hediyem olsun istedim. Kendi ürettiğim şeyleri arkadaşlarıma hediye ettim. Öğretmenim, ekonomik bir kaygım yok. Zaten buraya gelme sebebim huzur. Ruhuma iyi gelen renklerle buluşuyorum."

Kaynak: AA / Semih Şahin - Kültür Sanat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title