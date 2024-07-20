Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da düzenlenen 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali kapsamında güreş müsabakaları yapıldı. Festivalde büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleri gerçekleştirildi ve toplam 1650 güreşçi müsabakalara katıldı. Festival, yarın final güreş müsabakalarının ardından sona erecek.

Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali kapsamında güreş müsabakaları düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde, Aybastı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin dördüncü gününde büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleri yapıldı.

Birçok ilden toplam 1650 güreşçinin katıldığı müsabakalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festivale yoğun katılım olduğunu söyledi.

Çarşamba günü başlayan festivalde bugüne kadar çeşitli etkinlikler ve yarışmalar yapıldığını belirten Gündoğar, "Festivale gelenler bugün de güreş müsabakalarını izledi. Bilinen güreşçilerin de yer aldığı müsabakaların finalleri ise yarın yapılacak. Festivale yoğun ve tarihi katılım oldu. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival, yarın final güreş müsabakalarının ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Mustafa Pehlivan Perşembe Yaylası Aybastı Ordu Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title