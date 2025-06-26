Öğretmen Muhtar Ahmet Kaya, Gönüllü Hizmetlerle Topluma Destek Oluyor

Öğretmen Muhtar Ahmet Kaya, Gönüllü Hizmetlerle Topluma Destek Oluyor
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde muhtar olarak görev yapan Ahmet Kaya, eğitimci kimliğini koruyarak öğrencilere destek veriyor ve AFAD gönüllüsü olarak acil durumlarda yardım çalışmalarına katılıyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde geçen yıl muhtar seçilen 36 yaşındaki öğretmen Ahmet Kaya, hem öğrencilere hem de AFAD ekiplerine gönüllü hizmet ediyor.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü mezunu Kaya, kentte 6 yıl ücretli öğretmenlik yaptı.

Geçen yıl yaklaşık 20 bin nüfuslu Akbayır Mahallesi'ne muhtar seçilen Kaya, idari işlerinin yanında toplum yararına yürüttüğü gönüllü çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Her gün mahallesindeki kütüphaneleri ziyaret eden Kaya, öğrencilerle birebir ilgilenerek dersleri konusunda destek veriyor. AFAD gönüllüsü Kaya, kentte sık yaşanan boğulma olaylarında ilk müdahaleyi yapan ekipte de yer alıyor.

Eğitimci kimliğinden uzaklaşmıyor

Ahmet Kaya, AA muhabirine, elinden geldiğince her alanda topluma hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce ücretli öğretmenlik yaptığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Çocuklar, eski bir öğretmen ve eğitimci olduğumu bildikleri için sokakta, parkta ya da kütüphanede yanıma gelip özellikle coğrafya, sosyal bilgiler ve tarih gibi alanlarda sorularını soruyor. Ben de eski mesleğimi unutmamak adına bu ilgiden memnun oluyorum. Üniversiteler hakkında bilgi veriyor, onları her anlamda yönlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sorunlarını özveriyle çözmeye gayret ediyoruz. Çünkü herkes dershaneye ya da özel kurumlara gidemeyebiliyor. Her gün kütüphaneye uğruyor, sokaklarda ve mahallemizde çocuklarla ilgileniyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, sorularını çözüp eğitim konusunda rehberlik etmeye çalışıyorum."

Kaya, AFAD'dan arama kurtarma eğitimi aldığını da belirterek, "Herhangi bir acil durumda destek gerektiğinde, çağrıldığımız anda zaman gözetmeden hemen harekete geçiyoruz. Örneğin, geçtiğimiz günlerde Şeyh Çoban Mahallesi'nde iki vatandaşımız kanala düşmüştü, o olayda da görev aldık. Arama kurtarma çalışmalarının sonuna kadar AFAD gönüllüsü olarak sahada yer aldım. Her zaman mahallemiz, ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımı ile Karaköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da yönetim kurulu üyesi olduğunu dile getiren Kaya, sosyal hayatın içinde olmanın kendisine huzur verdiğini kaydetti.

Öğrenciler memnun

Öğrenci Elif Ada Kayral ise "Hem öğretmenliğini sürdüren hem de muhtarlık yapan biriyle ilk kez karşılaşıyorum. Bizi kütüphaneye davet ediyor, sadece eğitim değil her konuda destek oluyor. Keşke tüm muhtarlar böyle olsa." diye konuştu.

Öğrenci Gülbahar Kılıç da Kaya'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyerek, "Hem öğretmen hem muhtar kimliğiyle bize çok faydası var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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