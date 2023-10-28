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Nevşehir'de Lise Öğrencilerinden 100. Yıl Koreografisi

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Kültür Sanat Haberleri

Nevşehir'de, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerince '100. Yıl' koreografisi oluşturuldu. Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 450 öğrencinin katılımıyla koreografi çalışması yapıldı. Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak '100. Yıl' koreografisi oluşturdu. Etkinlik, zeybek oyunu ile sona erdi. Koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Nevşehir'de, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerince "100. Yıl" koreografisi oluşturuldu.

Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 450 öğrencinin katılımıyla koreografi çalışması yapıldı.

Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

Etkinlik, zeybek oyunu ile sona erdi.

Koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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