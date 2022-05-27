Muğla'nın Menteşe ilçesi 12 ülkeden 47 ressama ev sahipliği yaptı - Haberler

Menteşe Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği" Menteşe'de düzenlendi.

Menteşe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliğe Türk ressamların yanı sıra Peru, Azerbaycan, İran, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kanada, Honduras, Amerika Birleşik Devletleri ve Bangladeş'ten 47 sanatçı katıldı.

Şenlik kapsamında Tarihi Belen Değirmeninde açılışı yapılan Sanat Kafe de sanatçılar tarafından 20 metre uzunluğunda Menteşe panoramalı sulu boya çalışması yapıldı.

Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği'ne katılan resim sanatçıları şenlik kapsamında kültür turuna katıldı. Kültür turuna Saburhane Meydanı ve Tarihi Şaraphane'yi ziyaret ederek başlayan grup, burada Muğla ve Menteşe mutfağını yakından tanıma fırsatı bularak gözleme yaptı.

Daha sonra Menteşe'nin tarihi sokaklarını gezen gruptakiler Konakaltı Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek ebru sanatıyla tanıştı.

Ekinliğe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan da katıldı.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği kapsamında farklı ülkelerden, farklı kültürler ve farklı renklerin Menteşe'de buluştuğunu söyledi.

Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.