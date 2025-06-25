Meryem Cürgül, Taş Bebek Yapımıyla Ekonomik Bağımsızlık Elde Ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Meryem Cürgül, doğadan topladığı taşlardan yaptığı bebekleri satarak ev bütçesine katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Cürgül, Bulancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce geçen yıl düzenlenen kursa katılarak taş bebek yapmayı öğrendi.

Geçmiş yıllarda da çeşitli el sanatları kurslarına katılan Cürgül, taş bebek yapma ve boyamada kendisini geliştirdi.

Bulancak Halk Eğitimi Merkezinin kurslarından bazılarının düzenlendiği Bulancak Kız Anadolu Lisesi'ndeKİ atölyede çalışmalarını sürdüren Cürgül, yaşlı kadın formundaki taş bebekleri sosyal medya hesaplarından ve çevresindekilerin desteğiyle sipariş üzerine satışa sunuyor.

Meryem Cürgül, AA muhabirine, taş bebek üretimine hobi olarak başladığını anlattı.

Yaptığı çalışmalarda yaşlı kadınları tasvir ettiğini belirten Cürgül, ürettiği bebeklere yörede yaşlı kadınlara hitapta kullanılan "Keyfanı" adını verdiğini ifade etti.

Taş bebek yapmayı çok sevdiğini anlatan, bebeklerin kıyafetlerini de yöresel tarzda boyadığını belirten Cürgül, çevresindekiler tarafından ve sosyal medyada ürünlerinin ilgili gördüğünü, sipariş üzerine yurt içine ve yurt dışına satış yaptığını aktardı.

Giresun'da bir süre önce Halk Eğitimi merkezleri arasında düzenlenen el sanatları ürünleri yarışmasında üçüncü olduğunu bildiren Cürgül, elde ettiği başarının üretime geçme noktasında kendisine özgüven sağladığını dile getirdi.

"Her şey yöresel olsun istedim ilimizi, ilçemizi tanıtması açısından"

Cürgül, Giresun'da el yapımı hediyelik eşya alanında eksik olduğunu fark ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu sanatı meslek haline dönüştürmeye, taş bebekleri satarak gelir elde edebileceğime karar verdim. Bebeklerin imalatına başladım. İlk dönemlerde arkadaşlardan siparişler de olunca üretimi artırdım. Bebeklerimizde yöresel kıyafetler kullanılıyor. Her şey yöresel olsun istedim, ilimizi, ilçemizi tanıtması açısından. Boyamada yoğunlukla denizin mavisini, dağların yeşilini kullanıyorum. Bebeklerim ilgi görünce seri üretime başladım. Bunların satışından elde ettiğim gelirle ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. Başta Giresun olmak üzere Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine pazarlıyorum. Sosyal medya hesapları kurdum. Yine arkadaşlarımın vasıtasıyla bir ile ürün göndermeye başladım. Yurt dışından gelenlerin daha fazla dikkatini çekiyor yöresel olduğu için."

Atölye açmayı hayal ettiğini anlatan Cürgül, "Bu tarz el ürünleri yurt dışında yaşayanların daha çok dikkatini çekiyor. Bir atölye kurup yurt dışına satışımı artırmak istiyorum." dedi.

Meryem Cürgül, ev hanımlarına, boş vakitlerini bu tür kurslara katılarak değerlendirmelerini tavsiye etti.