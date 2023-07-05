Marmaris Kitap Günleri Başlıyor

Marmaris Kitap Günleri, yazarlarla kitapseverleri buluşturacak. 13 yazar ve 30 yayınevi katılacak. Farklı etkinlikler düzenlenecek ve indirimli kitaplar satışa sunulacak.

3. Marmaris Kitap Günleri, 20 Temmuz ile 10 Ağustos günleri arasında yazarlarla kitapseverleri Saman İskelesi'nde buluşturacak.

Marmaris Kitap Günleri için geri sayım başladı. Kitap günlerine, 13 yazar ve 30 yayınevi katılacak. Emre Kongar, Metin Uca, Zülal Kalkandelen, Şükrü Erbaş, Eren Aysan, Mustafa Fırat Çelikbaş, Erhan Merdanoğulları, Ayten Oçak Alınsaz, Neslişah Çetinkaya, Hilal Kahraman ve Vural Bahadır Bayrıl'ın katılacağı fuarda farklı etkinlikler de düzenlenecek.

20 gün boyunca sevdikleri yazarları yakından tanıma ve söyleşisine katılma fırsatı yakalayacak okurlar, kitap evlerinin stantlarından indirimli kitap da satın alabilecek.