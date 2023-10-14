Mardin'de 6. Geleneksel Harire Şenliği düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Harire Şenliği'nde, Mardin'e özgü harire tatlısı ve cevizli sucuk ikram edildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vatandaşlara tatlı ikram etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince "6. Geleneksel Harire Şenliği" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte belediye ekipleri, Mardin'e özgü, üzüm ve undan yapılan harire tatlısı ve cevizli sucuk hazırladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ipe geçirilen cevizleri harire tatlısına batırarak cevizli sucuk yaptı. Akkoyun, vatandaşlara tatlı ikram etti.

Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran Mardin'de birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Bölgenin "huzur adası"na dönüştüğünü belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Mardin için çalışıyoruz, üretiyoruz, gayret ediyoruz. Sizin birlik beraberliğiniz bize güç veriyor. Mardin ve bu coğrafya, huzur şehridir. Birlikte yaşamanın en güzel örnekleri bu topraklarda sergilenmektedir. Bu tablo, bu görüntü çok güzel. Sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah bu şehirde hep böyle güzellikleri konuşacağız."

Akkoyun, kadınların yaptığı yöresel ürünlerin yer aldığı stantları da gezdi.