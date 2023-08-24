Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri start aldı. Etkinlik at at yarışları ile devam ediyor.

Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi ve Okçular Vakfınca organize edilen etkinlikler çerçevesinde etkinlikler dün futbol turnuvasıyla başladı. Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği, Muş'un Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda hazırlıklar tamamlandı. Danişment Gazi Mahallesi'ndeki milli parkta bu gün başlayan kutlamalar öncesinde 16 oba çadırı ve bir han otağı kuruldu. Katılımcıların 3 sürecek kutlamaları doyasıya yaşaması için birçok etkinlik ve yarışma organize edildi. Türkiye'nin dört bir yanından devlet sanatçıları kente geldi. Binlerce kişiye ev sahipliği yapması planlanan etkinlik alanına Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayraklar asıldı. Birçok ilden halk oyunları ekibi ve mehter takımının gösteri sunacağı etkinlik alanında katılımcılar, ok-yay, hüsn-ü hat, deri, okçuluk deneyimleme atölyelerindeki faaliyetlere eşlik edecek, at yarışı, güreş, atlı cirit ve kökbörü müsabakalarını izleyebilecek.

"Bin yıl önce hikayemizin başladığı yerdeyiz"

Programın açılışında bir konuşma yapan Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, "Bin yıl önce hikayemizin başladığı yerdeyiz. Niye Malazgirt'tesiniz diye soranlara diyoruz ki hatırlamak, kendine gelmektir. Kendimize gelmek için Malazgirt'e geliyoruz. Malazgirt bizi diri tutan, bizi bir tutan, bizi kardeş tutan mayanın atıldığı yerdir. Malazgirt'e Yunus Emre'yi dinlemeye geliyoruz, Malazgirt'e Mevlana'yı dinlemeye geliyoruz. Malazgirt'e Horasan erenlerini dinlemeye geliyoruz, Hacıbektaş-ı Veliyi dinlemeye geliyoruz. Bizler 1299'da, 1453'te İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet'iz. Bizler 1919'da, 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilelebet var olacak büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol, at yarışlarının yapılacağı alana geçti. 8 atın katıldığı yarışta Poyraz birinci, Malazgirt kralı ikinci ve Karya isimli at üçüncü oldu. - MUŞ