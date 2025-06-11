Kurban Kesiminden Umre Çekilişi Çıktı, Ispartalı Vatandaş Çifte Bayram Yaşadı

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Isparta'nın Sav Kasabası'nda yaşayan Ahmet Savcu, kurban kesiminin ardından umre çekilişini kazanarak büyük bir sevinç yaşadı. 7 hisseli dana alarak kurban ibadetini gerçekleştiren Savcu, bilmeden katıldığı çekilişte umre ziyareti kazandığını öğrendi.

7 hisseli kurbandan umre ziyareti çıktı, çifte bayram yaşadı

Kurban kesiminden sonra gelen telefonla adeta çifte bayram yaşadı

Kurban ibadetini yerine getirmek isterken umre çekilişi kazandı

Ahmet Savcu, "Hiç beklemiyordum. Adeta çifte bayram yaşadım"

ISPARTA - Isparta'nın Sav Kasabası'nda yaşayan bir vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban ibadetini yerine getirmek için bir besiciden 7 hisseli bir dana satın aldı. Kurban kesiminin ardından, besicinin düzenlediği ve toplam 34 danadan oluşan, yaklaşık 250 hisse sahibinin katıldığı umre çekilişine katıldığını bilmeden, çekilişi kazandı. Haberi evinde gelen bir telefonla öğrenen vatandaş, büyük sevinç yaşadığını belirterek adeta çifte bayram ettiğini söyledi.

Isparta'nın Sav Kasabası'nda yaşayan Ahmet Savcu, bu yıl da kurban ibadetini yerine getirmek için Isparta Gelincik Köyü'nde faaliyet gösteren bir besiciden 7 hisseli bir dana satın aldı. Kurban kesiminin ardından, besicinin düzenlediği ve toplam 34 danadan oluşan yaklaşık 250 hisse sahibinin katıldığı umre çekilişine dahil olduğunu bilmeden ismi kurada çıktı. Haberi evinde gelen bir telefonla öğrenen Savcu, büyük mutluluk yaşadığını söyleyerek adeta çifte bayram yaşadı.

"Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum"

Kurban hissesi satın alırken çekilişten haberi olmadığını söyleyen Ahmet Savcu, yaşadığı mutluluğu anlatarak, "Ben Isparta'nın Sav Kasabası'nda yaşamaktayım. Bu yıl kurbanlığımızı Gelincik Köyü'nden aldık. Bu kurbanlığı almadan önce umre çekilişi olduğunu bilmiyordum. Kurbanlık için hayvan sahibiyle pazarlık aşamasındayken oradaki Ahmet Bey, bize kurbanlık kesiminden sonra önce hayvanların, ardından hisse sahiplerinin isminin çekilişe dahil edilip, sonuçlara göre umre hediyesi verileceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

"Allah'tan bizim nasibimizmiş, çok mutluyum"

Kurbanımız kesildikten sonra eve gittiklerini belirten Savcu, "Otururken bir telefon geldi. Kesim alanında bir çekiliş yapılmış ve çekiliş bizim hayvanımıza çıkmış. Biz 7 hisse sahibiydik, dolayısıyla aramızda tekrar çekiliş yapılmış ve o çekilişte de ben çıkmışım. Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Zaten bana çıkmaz diye düşünüyordum, o niyetle almamıştım. Ama Allah'tan bizim nasibimizmiş. Eylül ayında 1 haftalık umre ziyaretine gideceğiz. Çok mutluyum. Sadece kurbanlık sektöründe değil, diğer işletmelerde de bu tür hayırlı hizmetlerin yapılmasını isterim" dedi.

"Hem helal et yedirdik hem de umre ile taçlandırdık"

Kurban organizasyonunu gerçekleştiren besici Süleyman Şen ise uygulamaya dair yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 senedir et sektöründeyiz. Ama bu sene ilk defa böyle bir şey yapmak istedik. Bunu yaparken düşüncemiz kendi vatandaşlarımıza hem helal et yedirmek hem de yedirdiğimiz bu helal eti manevi bir kazanıma dönüştürmekti. Müslümanlarla bu güzelliği paylaşmak istedik. Rabbimizin yardımıyla güzel bir yol aldık. Bu kurban organizasyonunu umre hediyesiyle taçlandırmak istedik. Isparta'da ilk defa böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Elhamdülillah. Bu hafta bir kardeşimize iki bayram yaşattık. Ne mutlu ona. İnşallah orada bizler için dua eder. Bütün insanlığa, özellikle Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize, birlik ve beraberliğimiz için dua etsin. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Kesmiş olduğumuz kurbanlıklar sırat köprüsünde bineğimiz olsun. Herkesin geçmiş bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Savcu, Eylül ayı sonunda ailesiyle birlikte 1 haftalık bir umre ziyareti gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - Kültür Sanat
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