Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tevfikiye Camii'ni ziyaret etti ve Kız Kulesi'nin açılış tarihini açıkladı

Sevda SARIKAYA-Serkan KÖYMEN / KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Tevfikiye Camii'ni ziyaret etti. Öğle namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağına da değindi. Bakan Ersoy, " Kız Kulesi 11 Mayıs akşamı açılıyor "diye konuştu.

"TEVFİKİYE CAMİİ ÇOK AĞIR BİR RESTORASYONDAN GEÇTİ"

"KIZ KULESİ 11 MAYIS AKŞAMI AÇILIYOR"

Bakan Ersoy, gazetecilerin Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağına dair sorusu üzerine "11 Mayıs akşamı açılıyor. Bugün itibariyle tanıtım ve anonsları yapılıyor zaten" dedi. Bakan Soylu'nun Kuruçeşme Camii'ni de hatırlatması üzerine Ersoy, " Onun da sözünü buradan verelim. Zaten o camii bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü programına dahil edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2023 programında var. Biz yine aynı buradaki gibi çok hızlı bir zamanda oradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Biz camilerimizi sadece ibadet yeri olarak görmüyoruz. Bu tarz tarihi camilerimiz aynı zamanda bizim kültür varlıklarımız, gelecek nesillere de aktarmamız gereken korunması gereken öncelikli varlıklarımız. O yüzden aynı itinayı oraya da gösterip hızlı bir şekilde ibadete hazır hale tekrar getireceğiz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, programın ardından Arnavutköy Polis Merkezi ile çevredeki esnafı ziyaret etti.