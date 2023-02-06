İSTANBUL-ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KIZ KULESİ'NİN BRANDASI DÜŞTÜ, İÇ KISMI GÖZÜKTÜ
Güncel Haberler
RESTORASYON çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin, üzerini kapatan branda, şiddetli rüzgarın etkisiyle düştü.
RESTORASYON çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin, üzerini kapatan branda, şiddetli rüzgarın etkisiyle düştü. Brandanın yerinden çıkmasıyla Kız Kulesi'nin çalışma yapılan iç kısmı gözüktü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle üzeri brandayla kapatılan Kız Kulesi, şiddetli rüzgar sonrası açığa çıktı. Kız Kulesi'nin brandaları rüzgarın etkisiyle düştü. Kız Kulesi'nin çalışma yapan bölümleri görünür hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel