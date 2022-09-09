Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarihi açıklayan Bakan Ersoy, "Yılsonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip 2023 başında başta Türk halkı olmak üzere tüm dünyaya burayı tekrar sergilemek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgilendirmede bulundu. Restorasyon çalışmalarının biteceği tarihi açıklayan Bakan Ersoy, çalışmaların başından sonuna kadar nasıl işlediğini aşama aşama anlattı.

"HOCALARIMIZDAN BİR DANIŞMA KURULU OLUŞTURDUK"

Kız Kulesi'nin restorasyonu ile ilgili süreçten söz eden Bakan Ersoy, "Kız kulesiyle ilgili çalışmalara başlamadan önce çok hassas bir yapı olduğu için değerli hocalarımızdan bir danışma kurulu oluşturduk. Prof.Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve mimarlık ödüllü Han Tümertekin hocamla bir danışma kurulu oluşturduk. Danışma kurulumuzun hazırladığı projeler ve İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin hazırladığı raporlarla desteklendikten sonra projeler ve projelerin nasıl uygulanacağı ile ilgili çalışmalar koruma kurullarına gönderiliyor. Koruma kurulunun onayından geçtikten sonra restorasyon faaliyetleri hayata geçiriliyor" dedi.

"KIZ KULESİ'NDEN İSTANBUL'U SEYRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Kız Kulesi'nin restorasyonun ardından anıt müze olacağını söyleyen Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hukuki bir süreç yürüterek ikon bir yapı olan bu yapının bakanlığa geri dönmesini sağladık. Hedefimiz bu yapının hak ettiği restorasyondan geçmesidir. Bu restorasyon sonrasında restoran faaliyetinden arındırılarak olması gerektiği gibi anıt müze şeklinde ziyaretçilere açılmasını hedefledik. Restoran olarak kullanılan Kız Kulesi, İstanbul'dan bakıldığında görülen bir kuleyken yapılan restorasyon çalışmasından sonra Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyretmeye başlayacağız. En büyük yapısal değişiklik bu şekilde gerçekleşiyor" diye konuştu.

"1944'TE RESTORASYONDA ÇİMENTO, BETON VE İNŞAAT DEMİRİ KULLANILIYOR"

Restorasyon sırasında yapılanlardan söz eden Bakan Ersoy, "Hocalarımız bir inceleme yaptılar. Yapıya eklenen bölümleri tespit ettiler. 1940'lı yıllarda burada bir yangın çıkıyor. Yangın sonunda yapı çok ciddi bir hasar görüyor. 1944'te yapılan restorasyon sırasında o zamanın gözde restorasyon malzemesi olan çimento, beton ve inşaat demiri kullanılıyor. O zamanın gözde bu zamanın sakıncalı malzemesi diyoruz" dedi.

"HOCALARIMIZ 2. MAHMUT DÖNEMİNİ BAZ ALDI"

Hocaların yaptıkları inceleme sonunda sonradan yapılan eklentilerin kaldırılmasına karar verildiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Balkon terasından yukarı doğru olan kısım normalde ahşap olarak tasarlanmış. Betonarme olarak değiştirilmiş. İkincisi çatı sonradan eklenti. Orijinal döneminde olmayan bir eklenti. Üçüncü olarak da 2. Mahmut döneminde yapılmış olan ve sonrasında betonarmeyle restore edilmiş olan dış mekan. Kız Kulesi çok eski bir yapı. Farklı yüz yıllarda farklı görüntüye sahip. Hocalarımız 2. Mahmut dönemi 18 yüzyılın son dönemini baz aldı. Çünkü en fazla bilgi ve belgenin elimizde olduğu dönem" dedi.

"100-150 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde gidecek şekilde restore ediyoruz"

80 yıla varan hatalar zincirinin düzeltildiği bir dönem olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "100-150 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde gidecek halde yapıyı gerçek anlamda restore ediyoruz. Yapının alt kısmında Ulaştırma Bakanlığımızın alt yapı dairesinin çok ciddi bir çalışması var. Burası bir çok akıntının çakıştığı bir nokta. Yüzlerce yıllık akıntı sırasında haddinden fazla yük bindirildiği için altında da çatlaklar oluşmuş. Oralarda da çalışmalar yapılıyor" dedi.

"DOĞRULAR NASIL OLSA ÇIKAR"

Kız Kulesi hakkındaki dezenformasyonla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Arkadaşlar o müdahale etmezse, sen etmezsen, ben etmezsem, dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet ne zaman ileri gidecek. Biz doğru insanlarla doğru projeleri yapalım. Bilime uygun şekilde yapalım. Doğrular nasıl olsa çıkar. Aynı tahmin ettiğimiz gibi oldu" dedi.

"2023 MART'TA ZİYARETE AÇILACAK"

Restorasyonun biteceği tarihi açıklayan Bakan Ersoy, "İnşallah yılsonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip 2023 başında başta Türk halkı olmak üzere tüm dünyayı burayı tekrar sergilemek. Bu dünyada en çok görüntülenen 5 binadan biri. Özgün haliyle ne kadar görüntülersek bizim için o kadar önemli. Biz de özgün haline getireceğiz. Çalışmaları Ocak ayı gibi bitirmiş oluruz. Hedefimiz Mart ayı gibi ziyaretçiye açmak" dedi.

Bakan Ersoy, son olarak Kız Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işlettiği anıt müze olarak kullanılacağını söyledi. Birkaç noktadan motor servisi olacağını ifade etti. Ayrıca iskelelerde de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

(Caner Sönmez - Davut Has /İHA)