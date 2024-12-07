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Kartalkaya Kayak Merkezi Sezonu Açtı, Kar Severler Akın Ediyor

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekti. Kar kalınlığının yapay karlamayla bir metreye ulaştığı pistlerde kayak yapan misafirler güzel bir sezon geçirmeyi umuyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul ile Ankara arasında, Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, sezonun dün itibarıyla başlamasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla bir metreyi bulduğu pistlerde, kayak ve snowboard yaptı.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, sezon açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Diğer bölgelere göre gayet iyi kar seviyesi. Bu hafta içerisinde de kar yağışı bekliyoruz." dedi.

Avcı, kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Pistlerin hepsi açık. Yapay karlamayla kar kalınlığı pistlerde bir metreye ulaştı." ifadesini kullandı.

Güzel bir sezon geçirmeyi temenni eden Avcı, "Karda bir sıkıntı yok. Misafirlerimiz kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Geçmiş yıllara göre 15 gün önceden sezonu açtık. Buna paralel doluluk oranımız da güzel, rezervasyonlar alıyoruz." diye konuştu.

Kartalkaya'ya İstanbul'dan gelen Emre Eroğlu da kar seviyesinin gayet iyi olduğunu belirterek, "Daha da artmasını ümit ediyoruz. Haftaya ve diğer haftalarda daha güzel olacaktır ama şimdi de çok güzel." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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