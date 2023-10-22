Karşıyaka'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Karşıyaka'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle birlikte, 29 Ekim'e kadar sürecek olan kutlamalar, konserler, sergiler ve diğer etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, Karşıyaka'da günler öncesinden büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen program, Volkan Konak konserinden Prof. Dr. Celal Şengör şöyleşisine kadar birbirinden renkli etkinliklerle 29 Ekim'e kadar devam edecek. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Yüreklerimizin Cumhuriyet için attığı bu tarihi günlerde herkesi eşsiz coşku ve heyecanımızı paylaşmaya çağırıyoruz" dedi.

SERGİ İLE BAŞLADI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü, Karşıyaka'da benzersiz bir heyecanla kutlanıyor. Spordan sanata uzanan farklı alanlardaki etkinliklerle her yaştan yurttaşlara tarihi bir coşku yaşatmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, ilk olarak geçtiğimiz hafta Çatı Bostanlı'da Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı "Bir Millet Uyanıyor" sergisini ziyarete açtı. Ayrıca Bostanlı Celal Yetkin Resim Atölyesi'nde "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında 100 Çocukla Geri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi. Belediye ve Hedef Dağcılık iş birliğiyle organize edilen doğa yürüyüşünde de bayram coşkusu Yamanlar'a taşındı.

TÜM HAFTAYA YAYILACAK

Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler; Karşıyaka Oda Orkestrası'nın (KODA), Tolga Taviş yönetiminde Karşıyaka Belediyesi Çok Sesli Korosu ile birlikte, 23 Ekim saat 20.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde vereceği "100'üncü Yıl Cumhuriyet Özel Konseri" ile sürecek. Bilim insanı, Atatürk sevdalısı Prof. Dr. Celal Şengör, 25 Ekim saat 20.00'da Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde "100'üncü Yıl Cumhuriyet Söyleşisi"nde Karşıyakalılar ile buluşacak. Usta sanatçı Volkan Konak, 26 Ekim saat 20.30'da Atakent Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda unutulmaz bir konsere imza atacak.

VATANA SEVDALI BİNLERCE YÜREK

Ayrıca Karşıyaka, 28 Ekim Cumartesi günü muhteşem bir Fener Alayı'na sahne olacak. Yüreği vatan sevgisiyle atan binlerce yurttaş, saat 19.30'da Karşıyaka Belediyesi önünden başlayacak olan yürüyüşte buluşacak, ellerinde Türk Bayraklı ile sokakları gelincik tarlasına dönüştürecek. Coşkulu kalabalığın Atatürk Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'na ulaşmasının ardından, Karşıyaka Belediyesi kursiyerleri tarafından vals gösterisi sergilenecek ve Türkiye haritası oluşturulacak. Tarihi gece, Aegean Band Orkestrası'nın sunacağı müzik şöleniyle son bulacak.

29 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak "Su Sporları Yarışmaları" da 100'üncü yıl heyecanını Körfez'e taşıyacak. Tahir Secder Akıncı Kano Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan organizasyonda kano, sup, kürek ve dragon branşlarında yarışlar gerçekleştirilecek. Etkinliklerin tamamına, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

CUMHURİYET AŞKIYLA TEK YÜREK

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı bize armağan eden tüm kahramanları sonsuz minnetle anıyor; Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını Karşıyaka'ya yakışır bir coşkuyla, sonsuz onurla ve asla sarsılmaz bağlılığımızla kutluyoruz. İçimizdeki tarifsiz Cumhuriyet aşkıyla tek ses tek yürek olmak, bize bırakılan emanete ilelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha göstermek için tüm yurttaşlarımızı etkinliklerimizi bekliyoruz" dedi.