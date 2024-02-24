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Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi

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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından düzenlenen konserde, vatandaşlar marş ve eserlere eşlik etti. İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de konseri izledi. Aynı alanda halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen konserde, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar eşlik etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün de izlediği konsere Trabzonlular ilgi gösterdi.

Öte yandan kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde aynı alanda Trabzon İmece Gençlik Spor Kulübü Derneğince halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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