İznik ve Jingdezhen Arasında Kültürel İş Birliği Anlaşması İmzalandı

KÜLTÜREL ve sanatsal bağları güçlendirmek amacıyla İznik ile Çin'in Jingdezhen şehir arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Jingdezhen şehrinin seramik kültürünü daha da yaygınlaştırmak ve sanatsal bağları güçlendirme hedefiyle İznik Belediyesi ile iş birliği anlaşması imzaladı. İstanbul'daki Jingdezhen Seramik mağazasında gerçekleşen imza törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Jingdezhen Parti Komitesi Sekreteri Hu Xuemei, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve davetliler katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "İznik Belediyemiz ile Jingdezhen arasında çiniciliğin ve seramikçiliğin daha ileriye taşınması amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Jingdezhen ile İznik kardeş belediyelerdi. Aslında bu imzayla kardeşlik ilişkisini daha da somutlaştırmış olduk. Hem iki ülke arasındaki şirketler hem de sanatçılar karşılıklı etkileşimlerini artıracak. Aynı zamanda sanayiler arasındaki iş birliğini de geliştirmiş olacağız. Bununla birlikte seramiğin sürdürülebilirliğiyle ilgili de ortak adımlar atacağız. Bu imza, ülkelerimiz ve Çin ile ilişkiler açısından önemli bir adım. Çin seramik sektörü açısından da anlamlı bir iş birliği oldu" dedi.

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, "Hepimizin bildiği gibi beyaz-mavi porselen, Çin-Türk dostluğu açısından son derece önemli bir bağdır. Bugün heyetimiz Türkiye'ye geldi. Heyetin çalışmaları ve çabalarıyla, iki ülke arasındaki pratik iş birliğinin daha yüksek bir seviyeye taşınacağından eminim" diye konuştu.

Jingdezhen Parti Komitesi Sekreteri Hu Xuemei, "Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettim. Orada 10 binden fazla mavi-beyaz Jingdezhen porseleni yer alıyor ve bu eserler dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından ilgiyle izleniyor. Jingdezhen seramiğinin uluslararası bir sembol haline gelmesi açısından büyük anlam taşıyor. Eskiden olduğu gibi bugün de seramiği dostluk ve güzellik aracı olarak kullanıyoruz. Dünyayı daha iyi bir kazan-kazan iş birliği haline getirmek için seramiği kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bugün burada, kültürel mirasın sınır tanımayan gücünü hep birlikte kutlamak ve tarihle geleceği buluşturan anlamlı bir adımı atmak için bir aradayız. İznik Belediyesi olarak, Çin'in kadim seramik merkezi Jingdezhen ile birlikte kurduğumuz bu iş birliği; yalnızca iki şehir arasındaki bağları değil, aynı zamanda insanlık tarihine yön veren iki büyük seramik geleneğini de buluşturmaktadır. Bugün imzasını attığımız İznik Seramik Sanayi Birliği, İznik'in zengin çini ve seramik mirasını uluslararası boyutta tanıtacak; usta ellerden çıkan sanatın, çağdaş üretim ve tasarımla buluşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu birliktelik, sadece üretimi değil, eğitimden inovasyona, kültürden turizme kadar geniş bir alanda ortak projelere kapı aralayacaktır" dedi.