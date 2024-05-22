İzmirgaz okullar arası resim yarışması sonuçlandı

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin (İzmirgaz) "hayalimdeki ağaç ev" temasıyla düzenlediği okullar arası resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

İzmirgaz'dan yapılan açıklamaya göre, ortaokul 6-7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik olan ve bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışmada öğrencilerden "Sana ait bir ağaç ev olsaydı nasıl olmasını isterdin?" sorusuna hayal dünyaları ile cevap vermeleri istendi.

Değerlendirme sonucunda 14 eser sergilenmeye değer bulundu, 3 esere mansiyon, 3 esere ise derece ödülü verildi.

Yarışmada özel bir okulun öğrencisi Ela Tanem Yeşildere birinci, Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu öğrencisi Kaan Köse ikinci, Bayraklı Mualla Muzaffer Yersel Ortaokulu öğrencisi Zeynep Genç üçüncü oldu.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen ödül törenine İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan, dereceye giren öğrenciler, öğretmen, veli ve çalışanlar katıldı.